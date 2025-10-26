Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, μετά το Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 2-0) αποκάλυψε πού πιστεύει ότι τα «χάλαγε» η ομάδα του, αλλά και τι της «έλειπε».

Η ΑΕΚ έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη Stoiximan Super League, μακριά από τη νίκη. Αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που ανάγκασε την «Ένωση» να μείνει ελάχιστα πίσω στην κούρσα του τίτλου.

Οι δύο ομάδες τα «είπαν» για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Γ. Καραϊσκάκης, με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν με 2-0 (26/10).

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχε πολλά παράπονα από την ομάδα του.

Για την ακρίβεια, τόνισε στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV πως αν εξαιρέσουμε το σκορ οι δύο ομάδες ήταν… κοντά στα υπόλοιπα στατιστικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν «πρόβλημα» στο επιθετικό τρίτο, καθώς μέχρι εκεί έφταναν με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, οι παίκτες του τα… χαλάσουν στην τελική προσπάθεια.

Από εκεί και πέρα, ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε και αυτό που έκανε τη «διαφορά». Συγκεκριμένα, είπε πως ο Ολυμπιακός είχε τη «φρεσκάδα», καθώς είχε δύο ημέρες παραπάνω για να ξεκουραστεί από τους αγώνες για την Ευρώπη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για ματς. Δεχθήκαμε δύο γκολ από πέναλτι και στατική φάση. Όσο είχαμε την κατοχή της μπάλας δεν ήμασταν τόσο κακοί, μπορέσαμε να παίξουμε καλά με το build-up. Τα σταστικά λένε ότι ήμασταν κοντά. Δεν είδα τόσες μεγάλες φάσεις και από τις δύο πλευρές.



Δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν ήμασταν τόσο φρέσκιοι. Πήγαμε καλά στο build-up, σε πολλές καταστάσεις, αλλά δεν τα πήγαμε καλά στο τελευταίο τρίτο. Ήταν πιο φρέσκιοι από εμάς. Δεν μπορώ να πω κάτι από τους παίκτες, οι περισσότεροι παλέψανε, ήταν σωστοί στη συμπεριφορά τους, δεν έχω παράπονο.



Πιστεύω ότι μόνο στο τρίτο της επίθεσης, η τελευταία πάσα δεν ήταν καλή, η υποδοχή δεν ήταν καλή, οπότε δεν ήμασταν φρέσκιοι γι’ αυτό το ματς. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό».