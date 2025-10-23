Μπορεί πολλοί να νομίζουν πως η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) δεν έχει… προηγούμενο. Ωστόσο, η «Ένωση» το έχει ξανακάνει στην Ευρώπη!

Η ΑΕΚ άφησε για τα καλά πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ (19/10, 0-2). Η «Ένωση» μπορεί να είχε μπροστά της ένα ματς, που έκρυβε «παγίδες», αλλά μπόρεσε να τις «ξεπεράσει» και με το… παραπάνω.

Στη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League «σμπαράλιασε» την άμυνα της Αμπερντίν (23/10, 6-0) και τη «φιλοδώρησε» με έξι γκολ!

Σε ένα παιχνίδι, που δύσκολα θα μπορέσει να «ξεχάσει»! Σκόρερ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν οι Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Νίκλας Ελίασον, Ραζβάν Μαρίν, Nτέρεκ Κουτέσα και Λούκα Γιόβιτς, με τον πρώτο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές.

Το τελικό 6-0 μάς ανάγκασε να ψάξουμε για τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ΑΕΚ στην Ευρώπη! Ωστόσο, θα δούμε πως «ισοφάρισε» το ρεκόρ της.

Το τελευταίο 6-0 της ΑΕΚ στην Ευρώπη

Για να βρούμε τη μοναδική φορά, που οι «κιτρινόμαυροι» κέρδισαν με το ίδιο σκορ σε ευρωπαϊκό αγώνα θα πρέπει να πάμε στο μακρινό 2001.

Τότε, για το Κύπελλο UEFA η ΑΕΚ αντιμετώπισε στον 1ο γύρο των προκριματικό την Γκρεβενμάχερ.

Η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση έλαβε χώρα στο Νίκος Γκούμας. Η «Ένωση» έστησε «πάρτι» και κέρδισε με 6-0 «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση στην επόμενη φάση! Για την ιστορία, στη ρεβάνς είχε κερδίσει και πάλι, αλλά αυτή τη φορά με 2-0.

Ποιοι είχαν σκοράρει στο ιστορικό ματς του 2001; Oι Βασίλης Τσιάρτας, Σωτήρης Κωνσταντινίδης, Βασίλης Λάκης και Θοδωρής Ζαγοράκης από μία φορά, ενώ δύο γκολ είχε προσθέσει ο Ντέμης Νικολαΐδης!

Σε ένα ματς, που πριν από λίγα χρόνια, κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να «επαναληφθεί». Ωστόσο, η ΑΕΚ με μία μαγική «εμφάνιση» κόντρα στην Αμπερντίν (23/10, 6-0) μπόρεσε να «ισοφαρίσει» τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της και μάλιστα σε League Phase των διοργανώσεων της UEFA!