Το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ αναβλήθηκε οριστικά, με τον νέο κανονισμό της Stoiximan Super League να τίθεται για πρώτη φορά σε ισχύ.

Η αναβολή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League επιβεβαιώθηκε επίσημα.

Ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε το παιχνίδι να διεξαχθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου στο γήπεδο της Λεωφόρου, αλλά το αίτημα που κατέθεσε το «τριφύλλι» στη διοργανώτρια Αρχή για αναβολή, έγινε δεκτό.

Ο Καλάμπρια αποκάλυψε γιατί διάλεξε Παναθηναϊκό (video) Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, πάτησε Ελλάδα – οι Betarades ήταν εκεί – και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.

Αυτό έγινε, γιατί οι άνθρωποι της ομάδας ήθελαν να προετοιμαστούν όσο καλύτερα μπορούν εν όψει των Play Offs του Europa League, όπου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Σαμσουνσπόρ, με φόντο την πρόκριση στη League Phase.

Ο Παναθηναϊκός για το ματς με τον ΟΦΗ, έκανε χρήση του δικαιώματος, που είχε λόγω ενός «νέου κανονισμού». Συγκεκριμένα, πριν από λίγες εβδομάδες, οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος συμφώνησαν για το δικαίωμα αναβολής ενός αγώνα.

Αυτό αφορούσε αποκλειστικά, όσα κλαμπ έπαιζαν στην Ευρώπη. Επομένως, αν οι «πράσινοι» πλέον δεν θα μπορούν να ξαναζητήσουν αναβολή.

Η μόνη περίπτωση, που αλλάζει αυτό, είναι αν προκριθούν στα προημιτελικά μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Κι αυτό, γιατί όποια ομάδα φτάσει μέχρι εκεί έχει το δικαίωμα, για την αναβολή ενός παιχνιδιού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Stoiximan Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League.



Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».