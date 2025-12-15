Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε με δύο «πρόσωπα» κόντρα στον Βόλο (14/12, 2-1) ποια ήταν η εξήγηση του Ράφα Μπενίτεθ;

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League στη 14η αγωνιστική εμφανίζοντας δύο «πρόσωπα».

Οι «πράσινοι» μπήκαν… φουριόζοι απέναντι στον Βόλο (14/12, 2-1) με δυο γκολ, μέσα σε 22 λεπτά, ενώ είχαν ευκαιρίες για σκορ τουλάχιστον διπλάσιο.

Μπορεί να «έκλεισαν» το πρώτο ημίχρονο έχοντας δεχτεί γκολ, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Κάτι που δεν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε σε διαφορετική «ταχύτητα».

Πώς το εξηγήσε αυτό ο προπονητής του; Ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως αυτό έγινε εξαιτίας της κακής κυκλοφορίας της μπάλας, των πολλών λαθών στο επιθετικό τρίτο, αλλά και στην ικανότητα του Βόλου να «σπάει» το πρέσινγκ με ωραίες συνεργασίες.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω πως ήταν προφανής η κατάσταση αυτή. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Υψηλός ρυθμός, ευκαιρίες, σκοράροντας γκολ. Ότι περιμένει κανείς σ’ ένα εντός έδρας ματς. Μετά μπορούμε να αναλύσουμε γιατί δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, αλλά και γιατί δεν είχαμε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος.

Το καλό πράγμα με τις νίκες είναι ότι μπορείς να αναλύεις τις νίκες με ηρεμία, χωρίς να υποφέρεις. Οπότε θα κρατήσουμε τα θετικά του πρώτου μέρους και θα αναλύσουμε τα λάθη μας στο δεύτερο μέρος.-

Θα ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Όταν ήρθαμε υπήρχε μια προσδοκί-α, όμως είπαμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Έχουμε κάνει 8-2-2. Δεν είμαστε δώ καν δύο μήνες. Ακόμα θέλουμε χρόνο. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά μπορώ να δω τα θετικά. Υπάρχει χώρος για βελτίωση. Καταλαβαίνω όλες τις σκέψεις πως πρέπει να είμαστε καλύτεροι απ’ ότι δείξαμε στο δεύτερο μέρος. Βελτιώνουμε μερικά πράγματα και πρέπει να τα βελτιώσουμε κι άλλο. Έχει δύο πλευρές το νόμισμα. Το κλαμπ κάνει μεγάλη προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε πράγματα. Έχουμε πολλά συνεχόμενα ματς που θέλουμε να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε χρόνο».

Για την ανασφάλεια μετά το 2-1:

«Το γήπεδο ήταν γρήγορο και βοηθούσε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος έπαιζε επιθετική άμυνα. Όταν δίνεις εύκολα την μπάλα στον αντίπαλο όπως κάναμε εμείς θα κινδυνέψεις. Θα γίνει νευρικός. Αυτό διογκόθηκε όταν αυτή η κατάσταση δεν σταματούσε. Όσον αφορά το επιθετικό πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα. Είχαμε μικροκαμωμένους παίκτες που άλλαζαν ωραία την μπάλα και μας έσπαγαν πολλές φορές την πίεση κι έτσι κατάφερναν να μας πάνε κοντά στην εστία μας».

Για τα νεκρά διαστήματα στο δεύτερο μέρος:

«Πρέπει να δώσουμε κρέντιτ και στον αντίπαλο. Εμείς από την δική μας πλευρά κάναμε λάθη στην κυκλοφορία μας. Πρέπει να το βελτιώσουμε ή να βρεθεί άλλη λύση. Κάναμε λάθη εύκολα στο επιθετικό μας κομμάτι. Δυσκολευόμασταν να πιέσουμε, γιατί είχαν καλή κυκλοφορία. Όλα αυτά μαζί μας δημιούργησαν την δυσκολία που είδατε».

Για το Copa Africa και τους Λαφόντ – Ντέσερς:

«Είναι άδικο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Ευτυχώς τώρα χάνουμε μόνο δύο παίκτες. Άλλες φορές έχει συμβεί να χάσω παραπάνω. Δεν μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ: