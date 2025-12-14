Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες έχοντας για «πρωταγωνιστές» δύο ποδοσφαιριστές που θα του πουν «αντίο»!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, «ανοίγοντας» τον 2ο γύρο με νίκη. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-1 του Βόλου (14/12) στη Λεωφόρο και τον «έπιασαν» στη βαθμολογία και τους 22 βαθμούς.

Σε μία αναμέτρηση, που αν και ξεκίνησε πολύ θετικά πήγε να… στραβώσει για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ!

Ωστόσο, είχε για «πρωταγωνιστές» δύο ποδοσφαιριστές, που από αύριο θα τους «αποχαιρετήσει» προσωρινά.

Οι «πρωταγωνιστές» του Παναθηναϊκού

Ο άνθρωπος, που «άνοιξε» το σκορ της αναμέτρησης, ήταν ο Σίριελ Ντέσερς, ο οποίος μετά από πολύ καιρό επέστρεψε στα γκολ.

Παράλληλα, και η παρουσία του ήταν πολύ καλή, καθώς κέρδισε το πέναλτι, από όπου ήρθε το 2-0 της ομάδας του!

Βάζοντας πάρα πολλά «προβλήματα» στην άμυνα του Βόλου! Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να του πει «αντίο», καθώς θα ακολουθήσει την προετοιμασία της Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με τον «πρωταγωνιστή» του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Αλμπάν Λαφόντ! Ο Ιβοριανός τερματοφύλακας είχε συνολικά τρεις επεμβάσεις.

Όμως, η μία από αυτές ήταν και εκείνη, που -κατά ένα μεγάλο- ποσοστό έδωσε και τη νίκη στην ομάδα του! Κι αυτό, γιατί με το σκορ στο 2-1 ο Βόλος είχε μία τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση.

Στο 49ο λεπτό κέρδισε πέναλτι και ο Λάζαρος Λάμπρου ανέλαβε την εκτέλεση. Παρ’ όλα αυτά, ο Αλμπάν Λαφόντ τού είπε «όχι» και κράτησε το προβάδισμα.

Σε λίγες ώρες θα ταξιδέψει στην Αφρική, για να είναι και αυτός «παρών» στην προετοιμασία για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Ακτή Ελεφαντοστού!

Δύο ποδοσφαιριστές, που ο Παναθηναϊκός θα τους πει «αντίο», αλλά πριν τους αποχαιρετήσει του χάρισαν «χαμόγελα»!