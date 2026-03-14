Ο Λορέν Μορόν θέλει να βάλει «στοπ» σε ένα αρνητικό σερί που τρέχει το τελευταίο διάστημα.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (14/03, 19:30), για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για ένα ματς ιδιαίτερης σημασίας και για τις δύο ομάδες. Από τη μία οι γηπεδούχοι ψάχνουν κομβικούς βαθμούς, στη «μάχη» που δίνουν για τη σωτηρία, ενώ από την άλλη, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να αποφύγουν το «μπλέξιμο» και να μπουν στα Play Οffs για τις θέσεις 5-8.

Όπως είναι λογικό, ο Άρης χρειάζεται τον «καλό» Λορέν Μορόν. Ο Ισπανός φορ τη φετινή σεζόν δεν αποτελεί τον γνωστό «killer» που είχαμε συνηθίσει.

Ιδίως το τελευταίο διάστημα, ο 32χρονος είναι πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό.

Ο Άρης είναι αήττητος στην έδρα του, ενώ έχει να κερδίσει από τον Νοέμβρη! Πάει πολύς καιρός από την τελευταία εντός έδρας νίκη του Άρη. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς «τρέχουν» και ένα αήττητο σερί, που μάλλον δεν θέλουν να θυμούνται!

Είναι χαρακτηριστικό πως στις τελευταίες 21 τελικές προσπάθειες που έχει καταγράψει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μορόν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα αποκλειστικά σε μία περίπτωση.

Αντίθετα, στα έξι σουτ που είχαν προηγηθεί πριν από αυτό το αρνητικό σερί, ο Ισπανός είχε σκοράρει δύο φορές.

Γενικότερα, στη φετινή Stoiximan Super League, ο Μορόν μετρά μόλις 4 τέρματα σε 20 συμμετοχές, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Ο Άρης ευελπιστεί να αλλάξει άμεσα η εικόνα του Ισπανού, κάτι που θα συνεισφέρει σημαντικά και στη γενικότερη εικόνα των «κιτρίνων».