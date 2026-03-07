Πάει πολύς καιρός από την τελευταία εντός έδρας νίκη του Άρη. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς «τρέχουν» και ένα αήττητο σερί, που μάλλον δεν θέλουν να θυμούνται!

Aκόμα μία αγωνιστή, που ο Άρης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Οι «κίτρινοι» αντιμετώπισαν στην 24η «στροφή» της Stoiximan Super League τον Ατρόμητο (07/03, 0-0).

Σε ένα ματς, που είχαν πολλές ευκαιρίες, έπαιζαν με 10 παίκτες, αλλά είχαν και δύο χαμένα πέναλτι. Ωστόσο, ο δείκτης του σκορ δεν «ξεκόλλησε» και καταλήξαμε να έχουμε τη «λευκή» ισοπαλία, στον πρώτο βαθμό του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο της νέας του ομάδας.

Η αλήθεια είναι πως οι Θεσσαλονικείς έχουν «πληγωθεί» πάρα πολύ από τα εντός έδρας αποτελέσματά τους. Αρκεί να δούμε πότε είχαμε και την τελευταία τους νίκη στο Κλ. Βικελίδης.

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» αρκετά πίσω, καθώς είχε συμβεί στις 29 Νομεβρίου του 2025, αφού είχαν κερδίσει με 2-1 την ΑΕΛ. Από τότε όποιο ματς και να βλέπουμε στο «σπίτι» του Άρη για το πρωτάθλημα έχει μονάχα ένα αποτέλεσμα!

Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε πως οι «κίτρινοι» είναι αήττητοι από τότε στην έδρα τους! Ωστόσο, την ίδια ώρα δεν έχουν κερδίσει κιόλας, αφού μετρούν έξι διαδοχικές ισοπαλίες στο Κλ. Βικελίδης!

Κι όμως, ενώ σε αυτά τα παιχνίδια έχει χρειαστεί να παίξει με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δηλαδή, τους πρώτους τρεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Τα ματς του Άρη, μετά την τελευταία του εντός έδρας νίκη:

(14/12/2025) Άρης – Ολυμπιακός: 0-0

(11/01/2026) Άρης – ΑΕΚ: 1-1

(25/01/2026) Άρης – Λεβαδειακός: 2-2

(08/02/2026) Άρης – ΠΑΟΚ: 0-0

(22/02/2026) Άρης – Κηφισιά: 1-1

(07/03/2026) Άρης – Ατρόμητος: 0-0