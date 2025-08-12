Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media της, που δείχνει το… Μεντιλίμπαρ effect, στην καλοκαιρινή προετοιμασία!

Η καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει μπροστά του δύο σπουδαία φιλικά υψηλού επιπέδου απέναντι στη Νάπολι (14/08) και την Ίντερ (16/08).

Το κύριο στάδιο της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εργάστηκε εντατικά επί τρεις εβδομάδες με τους παίκτες του, «χτίζοντας» το σύνολο που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Champions League.

Για να δείξουν τη σκληρή δουλειά που έγινε, οι «ερυθρόλευκοι» ανάρτησαν στα social media ένα πρωτότυπο post, στο οποίο παρουσίασαν τους Ντάνι Γκαρθία, Νασιμέντο, Σαντιάγκο Έσε και Ροντινέι πριν και μετά την προπόνηση, με την αλλαγή στην εικόνα τους να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: