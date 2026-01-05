Δημοσίευμα από τη Ρουμανία αναφέρει πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζεται να αγοράσει σπίτι στην Θεσσαλονίκη. Οι λόγοι της απόφασής του.

Λίγο καιρό μετά τη διάκρισή του στη Ρουμανία, όπου τιμήθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο, προχωρώντας σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημειολογία. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αποδεικνύει στην πράξη ότι ο δεσμός του με τη Θεσσαλονίκη ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του ποδοσφαίρου.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της Ρουμανίας και ειδικότερα η ιστοσελίδα «Fanatik», ο 56χρονος τεχνικός σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία στη συμπρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη της βαθιάς σχέσης που έχει αναπτύξει τόσο με την πόλη, όσο και με τον ΠΑΟΚ, τον σύλλογο με τον οποίο γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Έχοντας καθίσει στον πάγκο του «Δικεφάλου του Βορρά» σε περισσότερα από 250 παιχνίδια και έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πλέον καθιερωθεί ως μια εμβληματική φυσιογνωμία για τον σύλλογο. Στη Ρουμανία τονίζουν πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν συνδέθηκε απλώς με μια ομάδα, αλλά με ολόκληρη την πόλη, γεγονός που αποτυπώνεται και στο προσωνύμιο «Στρατηγός» που του έχουν χαρίσει οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Μέχρι σήμερα, τόσο στην πρώτη του παρουσία στον σύλλογο (2017-2019) όσο και μετά την επιστροφή του το 2021, ο Ρουμάνος προπονητής διέμενε σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Πλέον, όμως, φαίνεται αποφασισμένος να επενδύσει σε μια μόνιμη βάση στη Θεσσαλονίκη, εκπέμποντας μήνυμα συνέχειας και σταθερότητας.

Σημαντικό παράγοντα στην απόφασή του αποτελεί η οικογένειά του. Τα παιδιά του, Μαριλού και Ματέι, επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα μαζί με τις οικογένειές τους, ωστόσο έως τώρα δεν υπήρχε ένας ενιαίος χώρος που να μπορεί να τους φιλοξενεί όλους. Η πρόθεση του Λουτσέσκου είναι το νέο σπίτι να λειτουργήσει ως κοινό σημείο αναφοράς και οικογενειακής συνάντησης.