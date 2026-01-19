Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο στοιχείο που έκανε τη διαφορά στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, το οποίο ήρθε να διορθώσει εξ αρχής.

Η ΑΕΚ επικράτησε κατά κράτος του Παναθηναϊκού στο Αθηναϊκό ντέρμπι (18/01, 4-0), με τον Λούκα Γιόβιτς να είναι -ξανά- ο απόλυτος πρωταγωνιστής, απέναντι στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Σέρβος επιθετικός πέτυχε καρέ τερμάτων, έφτασε συνολικά τα επτά φέτος κόντρα στο «τριφύλλι» και έτσι, έστειλε την «Ένωση» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε, μεταξύ άλλων, το στοιχείο που έκανε τη διαφορά στο ντέρμπι της OPAP Arena.

Αυτό ήταν η διαφορετική εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μέρος, συγκριτικά με το δεύτερο, όπου δεν κατάφερε να βγάλει κάποια αντίδραση.

Πάντως, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός, αυτές οι μεταπτώσεις αποτελούν τον λόγο που κάθισε εξ αρχής στον πάγκο των «πράσινων», με σκοπό να τις διορθώσει.

«Είναι μέρος της δουλειάς μας. Είμαστε εδώ τρεις μήνες. Πρέπει να μάθουμε και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα αυτό. Δεν μας αρέσει να χάνουμε σε οποιοδήποτε ματς, πόσο μάλλον σ’ ένα ντέρμπι και με τον τρόπο αυτό. Ειδικά με την εικόνα που είχαμε στο πρώτο μέρος.

Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εγώ εδώ, αυτές οι μεταπτώσεις. Η εμφάνισή μας στο πρώτο μέρος ήταν καλή. Στο δεύτερο μέρος όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά και δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Είμαστε εδώ ούτε τρεις μήνες, αλλά ήρθαμε για να διορθώσουμε αυτή τη κατάσταση. Θα κάνουμε όλοι ότι καλύτερο μπορούμε για να αντιδράσουμε και να βελτιωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ.