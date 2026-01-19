Ο Λεβαδειακός δεν… κόβει πουθενά. Νέα νίκη και τώρα στους 34 βαθμούς, σκοράροντας με «τρελούς» αριθμούς και ένα απίθανο «12άρι»!

Τι να πει κανείς για τον Λεβαδειακό; Τον τελευταίο καιρό η ομάδα της Βοιωτίας κάνει τρομερά πράγματα!

Απέναντι στον Παναιτωλικό (19/01, 1-3) πήρε ακόμα μία νίκη και έφτασε τους 34 βαθμούς, μετά από 17 αγωνιστικές στη Stoiximan Super League!

Προφανώς και μιλάμε για μία τρομερή επίδοση, καθώς τη -δεδομένη στιγμή- είναι στο +9 από Βόλο και Παναθηναϊκό (έχουν ματς λιγότερο).

Τι είναι αυτό, που κάνει τον Λεβαδειακό να ξεχωρίζει; Τα όσα κάνει στην επίθεσή του!

Κι αυτό, γιατί μιλάμε για την ομάδα με τα περισσότερα τέρματα, καθώς έχει σκοράρει 42 φορές! Δηλαδή, βρίσκει περίπου 2.5 τέρματα ανά ματς!

Αριθμοί εντυπωσιακοί, όταν μιλάμε για μία ομάδα της επαρχίας. Ωστόσο, υπάρχει κάτι ακόμα πιο κάνει πιο «ιδιαίτερη» αυτήν την επίδοση; Και αφορά τους παίκτες, που έχουν βρει δίχτυα.

Ένα απίστευτο «12άρι» απ’ τον Λεβαδειακό

Το γκολ του Παναγιώτη Λιάγκα, απέναντι στον Παναιτωλικό (19/01, 1-3) είχε μία ακόμα «μετάφραση».

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έγινε ο 12ος παίκτης, που σκοράρει σε έναν αγώνα πρωταθλήματος για τον Λεβαδειακό!

Δηλαδή, μιλάμε για την ομάδα που έχει τους περισσότερους διαφορετικούς σκόρερ -μέχρι στιγμής- μέσα στη σεζόν!

Κι όμως, αν μιλήσουμε για τους «μεγάλους» θα δούμε πως ο ΠΑΟΚ έχει μία 11άδα με γκολ, όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός είναι πιο χαμηλά με 10!

Πολύ ψηλά στην εν λόγω λίστα είναι και ο Ατρόμητος, που επίσης έχει διψήφιο (10) αριθμό παικτών με -τουλάχιστον- ένα τέρμα!

Την ίδια ώρα, που ο Άρης μετράει οκτώ ποδοσφαιριστές στη σχετική κατηγορία. Με τον Λεβαδειακό να βγαίνει «νικητής» και να δείχνει, γιατί η επίθεσή του, δεν είναι «βασισμένη» μονάχα σε έναν παίκτη!