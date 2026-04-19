Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ένα έξτρα κίνητρο στην κρίσιμη «μάχη» του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να ηγηθεί της μεσοεπιθετικής γραμμής του ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής κόντρα στην ΑΕΚ (19/04, 18:00), έχοντας ένα επιπλέον προσωπικό κίνητρο.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός του «Δικεφάλου του Βορρά» βρίσκεται ένα μόλις βήμα πριν ισοφαρίσει ένα προσωπικό του ρεκόρ, όσον αφορά την παραγωγικότητά του απέναντι σε έναν μόνο αντίπαλο, κατά την παρουσία του στην Stoiximan Super League.

Μέχρι στιγμής, ο Παναθηναϊκός αποτελεί τον «αγαπημένο» αντίπαλο του διεθνούς μεσοεπιθετικού, καθώς κόντρα στους «πράσινους» έχει καταγράψει συνολική συνεισφορά σε 7 γκολ.

Ωστόσο, η ΑΕΚ ακολουθεί πλέον σε απόσταση αναπνοής. Μετά το γκολ που σημείωσε στην αναμέτρηση του Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Κωνσταντέλιας μετρά απέναντι στην «Ένωση» 6 άμεσες συμμετοχές σε γκολ (4 τέρματα και 2 ασίστ), σε επίπεδο Stoiximan Super League.

Έτσι λοιπόν, χρειάζεται μία ασίστ ή ένα γκολ για να φτάσει τις 7 συμμετοχές σε κάποιο τέρμα και να «πιάσει» την κορυφή της λίστας του.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως φέτος διανύει μία πολύ παραγωγική σεζόν μακριά από την Τούμπα, όντας ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ σε εκτός έδρας αναμετρήσεις. Μέχρι στιγμής, έχει σκοράρει σε έξι περιπτώσεις.

Σε ένα ματς όπου η νίκη είναι επιτακτική για τη μάχη του τίτλου, η ικανότητα του Κωνσταντέλια να δημιουργεί φάσεις από το «μηδέν» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Αν καταφέρει να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα ή να σερβίρει έτοιμο γκολ σε συμπαίκτη του, θα βάλει την ΑΕΚ πλάι στον Παναθηναϊκό ως την ομάδα που έχει «πληγώσει» περισσότερο από κάθε άλλη, στην έως τώρα επαγγελματική του πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα.