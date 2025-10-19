Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν έχει σταματήσει να σκοράρει από την ημέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό και πλέον «βλέπει» Ριβάλντο και Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να «ξεπεράσει» την πρώτη του ήττα στις εγχώριες διοργανώσεις.

Και πλέον, περιμένει να δει τι θα συμβεί στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/10, 21:00), ώστε γνωρίζουν σε ποια θέση θα είναι, μετά το τέλος της 7ης αγωνιστικής.

Το «έργο» του απέναντι στην ΑΕΛ (19/10, 0-2) μπορεί να έκρυβε αρκετές «παγίδες», αλλά μπόρεσε να το «ξεπεράσει». Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, με δύο τέρματα!

Από πολύ νωρίς μπόρεσε να δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, καθώς στο 1ο λεπτό, με ένα φανταστικό τακουνάκι έκανε το 0-1!

Στο 44ο λεπτό μπόρεσε να «διπλασιάσει» τα τέρματά του, καθώς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι «υπέγραψε» το τελικό αποτέλεσμα.

Δύο γκολ, που τον έκαναν «40ρη» στη Stoiximan Super League και του έδωσε την ευκαιρία να «βλέπει» Ριβάλντο και Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Τι και αν «πέρασαν» τα 30; Δεν σταμάτησαν να σκοράρουν

Έχουμε δει κατά καιρούς αρκετούς ποδοσφαιριστές, που έρχονται σε μία προχωρημένη ηλικία στην Ελλάδα να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Στις περιπτώσεις των Ριβάλντο και Γιουσέφ Ελ Αραμπί δεν ισχύει το ίδιο. Και οι δύο «κοσμούσαν» σε διαφορετικές εποχές τα γήπεδα της Ελλάδας.

Ο Βραζιλιάνος είναι -ίσως- το μεγαλύτερο όνομα, που φόρεσε φανέλες ομάδων της χώρας μας.

Ο Ολυμπιακός τον έφερε όταν ήταν 32 χρονών και στους Πειραιώτες έμεινε συνολικά για τρία χρόνια, πριν πει «αντίο» για να πάει στην ΑΕΚ!

Από το 2004 έως και το 2008 μάς μετάδωσε μερική από τη «μαγεία» του. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρόλαβε να σκοράρει 48 γκολ και έγινε ο πρώτος παίκτης που κάνει «ντεμπούτο» στα γκολ σε ηλικία 30+ και «ξεπέρασε» τα 40 τέρματα!

Για να τον «πιάσει» κάποιος έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήρθε σε παρόμοια ηλικία στην Ελλάδα και πρόλαβε να γίνει ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Στη Stoiximan Super League «σταμάτησε» στα 68 «τεμάχια»! Κι όλα αυτά, ενώ είχε «περάσει» την ηλικία των 30!

Ωστόσο, πλέον οι δύο τους έχουν νέο «κυνηγό». Θα μπορέσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να τους «προσπεράσει»;

Κανείς δεν το ξέρει, αλλά με τη… φόρα, που έχει πάρει πολύ πιθανό να συμβεί.

Πηγή: Soccerbase.gr