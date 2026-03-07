Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά η ΑΕΚ μπόρεσε να πάρει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ (07/03, 1-0).

H AEK είναι στην κορυφή της Stoiximan Super League και… περιμένει. Η 24η «αποστολή» των «κιτρινόμαυρων» τούς βρήκε νικητές, καθώς μπόρεσε με γκολ του Αρόλντ Μουκουντί να πάρουν ένα σημαντικό «τρίποντο» κόντρα στην ΑΕΛ (07/03, 0-1).

Ακόμα και ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είχε μία «μαγική» εμφάνιση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας!

Κι όμως, ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, ώστε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιδόσεις του, αν και δεν πέρασαν «απαρατήρητες», δεν έφεραν το αποτέλεσμα για την ομάδα του.

Η «μαγική» εμφάνιση του Αναγνωστόπουλου

Αρχικά, να αναφέρουμε πως ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είχε συνολική βαθμολογία 9.7 στο Sofascore.

Πώς τα κατάφερε; Είχε συνολικά επτά αποκρούσεις και φυσικά ήταν ο «υπεύθυνος» για το χαμένο πέναλτι του Λούκα Γιόβιτς!

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένας αριθμός, που έκανε την εμφάνισή του ακόμα πιο «ξεχωριστή».

Ποιος ήταν αυτός; Το 2.51! Τι ακριβώς ήταν αυτό; Το πόσα γκολ μπόρεσε να αποσοβήσει, από τις προσπάθειες που πήγαν προς την εστία του!

Επίδοση ρεκόρ στη Stoiximan Super League για τη φετινή σεζόν! Κι όμως, αρκεί να σκεφτούμε, πως η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοση ανήκει στον Γιώργο Αθανασιάδη, που είχε «σβήσει» 2.11 γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ!

Όμως, από σήμερα (07/03), ένας άλλος τερματοφύλακας έχει την πρωτιά, με τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο να φωνάζει «παρών», αλλά η ομάδα του να φεύγει με… άδεια χέρια από την Αθήνα.