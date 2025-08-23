Το πρώτο γκολ της σεζόν στη Stoiximan Super League είναι γεγονός. Αυτό ήρθε από τα πόδια του Πέδρο Άλβαρo δίνοντας συνέχεια σε ένα σερί, που κρατάει αρκετά χρόνια!

Αναμονή «τέλος». Η Stoiximan Super League είναι και πάλι εδώ, με τα πρώτα της ματς να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Αν και πέρασε αρκετή ώρα, μπορέσαμε να δούμε το πρώτο γκολ της σεζόν! Αυτό ήρθε στο ματς του Άρη με τον Βόλο. Οι δύο ομάδες είχαν μείνει «άσφαιρες» για 63 ολόκληρα λεπτά.

Ωστόσο, στο 64’ ο Πέδρο Άλβαρο με σουτ από κοντινή απόσταση έκανε το 1-0. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε συνέχεια σε ένα σερί, που «τρέχει» από το 2019!

Ο τελευταίος Έλληνας που «άνοιξε» τον… χορό των γκολ

Με τον Πέδρο Άλβαρο να είναι από την Ισπανία, για ακόμα μία σεζόν, ο ποδοσφαιριστής που κάνει… ποδαρικό στα γκολ δεν είναι από την Ελλάδα.

Πριν από λίγες ημέρες, η Stoiximan Super League έκανε γνωστούς όλους τους παίκτες, που είχαν τη… χαρά του πρώτου τέρματος της σεζόν.

Για να βρούμε τον τελευταίο παίκτη από τα μέρη μας, που τα κατάφερε θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στο 2018.

Σε ένα ματς του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο ο Ευθύμης Κουλούρης ήταν ο άνθρωπος, που έκανε το 0-1, με κεφαλιά!

Πλέον, επτά χρόνια αργότερα το έργο έχει «γραφτεί», μόνο από ξένους ποδοσφαιριστές. Με τον Πέδρο Άλβαρο να παίρνει τη… σκυτάλη από τους Λάζαρ, Μαουρίτσιο, Ασιέρ, Καρλίτος και Ροντινέι.

Δείτε παρακάτω τους πρώτους σκόρερ της σεζόν από το 2006 και μετά:

