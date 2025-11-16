O Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για… όλους και για όλα σε μία συνέντευξη, που παραχώρησε σε δημοσιογράφους των ΜΜΕ της Ελλάδας και διήρκησε 150 λεπτά!

Μία συνέντευξη, που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα έλαβε «τέλος».

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να μιλήσει για… όλους και για όλα, σε δημοσιογράφους των ΜΜΕ της χώρας μας.

Στη συζήτηση με τους Παντελή Βλαχόπουλο, Βάιο Τσούτσικα, Βασίλη Παπαθεοδώρου, Σήφη Βοτζάκη, Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Τσόχο υπήρξαν πολλές ερωτήσεις με ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Παράλληλα, υπήρξε η ευκαιρία και σε άλλους δημοσιογράφους να κάνουν τις ερωτήσεις τους, στέλνοντας τα δικά τους βίντεο.

Από την «υπόθεση Ιβάν Γιοβάνοβιτς», στη διαιτησία, στη Θύρα 13, στον Βοτανικό, μέχρι και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο..

Σε μία κουβέντα, που κράτησε περίπου 150 λεπτά και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού κάλυψε πολλά «ερωτηματικά», που υπήρχαν.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου:

Για τους λόγους για τη σημερινή συνέντευξη Τύπου:

«Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού».

Γιατί εδώ και 13 χρόνια δεν πήγατε σ’ ένα πιο ποδοσφαιρικό πλάνο και το κάνατε τώρα; Γιατί να πιστέψει τώρα ο κόσμος το πλάνο αυτό;

«Αυτό θα το δούμε. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστει δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Ποια θα ήταν σκέψη σας για τη νέα προσπάθεια αν ήσασταν φίλαθλος:

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Κι εγώ φίλαθλος είμαι. Δεν είναι 15 χρόνια δικά μου για το πρωτάθλημα, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία. Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου. Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».

Για την αλλαγή του Γιοβάνοβιτς:

«Εγώ ζήτησα να αποχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα».

Αν θα γίνει κάποια κίνηση προς τον κόσμο και τους οργανωμένους για να υπάρξει ενότητα:

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».

Για τον Γιάννη Παπαδημητρίου:

«Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι φαίνεται πως έγιναν λάθη. Δεν είμαι δυσαρεστημένος απόλυτα με την δουλειά του Παπαδημημτρίου. Είναι άδικη η τόσο έντονη δυσαρέσκεια. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τη δήλωση που είχε κάνει για κλοπή του χαμένου πρωταθλήματος:

«Είχαμε μία μεγάλη διαφορά που την χάναμε σταδιακά από μικρότερες οι ομάδες και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Εκείνοι δεν πιστεύουν στο fair play και γι’ αυτό μας έδωσαν μόνο μία ημέρα παράταση. Τότε είχα πει στον Γιοβάνοβιτς πως θα προσπαθούσαμε με πιστοποιητικά να πάρουμε παραπάνω μέρες, κάτι που ήταν υποχρεωτικό. Το πήγατε Τρίτη το ματς έπειτα από διαπραγμάτευση. Τότε μίλησα με τον Γιοβάνοβιτς και μου είπε πως τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλω να αλλάξω αυτή τη συνθήκη. Παρακάλεσα τον κ. Μπουτσικάρη να μιλήσει στον Σέρβο τεχνικό και να του πει πως υπάρχει ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης κάτι. Δεν μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη. Αν δεν είχαν υπάρξει κάποιες κακές διαιτησίες, θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Και εκλάπη και εχάθη».

Για αν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν το κομβικό για να απολυθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Του ζήτησα να αποχωρήσει. Οι προπονητές έχουν τεράστιες αποζημιώσεις και πληρώθηκαν. Είναι όντως εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μια φορά πως μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα, όταν πήγαμε στην Κύπρο σ’ ένα εξάστερο ξενοδοχείο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από κει αρχίσαμε και χάναμε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ κι έχω ακόμα και τώρα μια επαφή μαζί του, έστω και περιορισμένη.

Όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι και θεωρούσα πως το κλίμα δεν γύριζε. Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει».

Για τις μεταγραφές εκείνου του Γενάρη:

«Τις επιλογές τις έκανε ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλλα κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα. Στο θέμα των μεταγραφών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός, γιατί δεν ήθελε να ξοδεύει έτσι χρήματα και το σέβομαι αυτό. Οι αποφάσεις όμως ήταν δικές του. Έτσι και τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση».

Για την εποχή Μπενίτεθ:

«Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, αν κι εγώ έχω ήδη δει κάποια πράγματα. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα».

«Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέα μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».

Για το πόσο μεγάλη θα είναι η επένδυση που θα γίνει στην εποχή Ράφα:

«Ο Μπαλντίνι μου είπε ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα είχε όλη την Εθνική ομάδα. Θα πρέπει να έχετε ένα κορμό με Έλληνες παίκτες και πιο μικρά συμβόλαια. Αν παίρνετε έναν ξένο με πολύ καλά χρήματα είναι δύσκολο να τον πουλήσεις μετά. Τα κριτήρια με τα οποία θα πάρουμε παίκτες θα είναι πιο σωστά, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ελληνικός κορμός με ορισμένους εξαιρετικούς ξένους!»

«Όταν ξεκίνησα ήθελα να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω, τότε ήταν πρόεδρος ο Δημήτρης Γόντικας. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι προσωπική, ο κ. Γόντικας δεν άντεξε στην πίεση κι έφυγε. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κανείς διατεθειμένος, έτσι έγινα εγώ πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ήταν πολύ μεγάλο το χρέος, δεν είχα τα χρήματα, η κατάσταση χειροτέρευσε. Πούλησα περιουσία μου για να υλοποιήσω την πρώτη φάση, αλλά μας έκλεψε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, η διαιτησία ήταν εγκληματική, η προσπάθειά μας και το όνειρό μας ήταν το Champions League, θα είχαμε πάρει 25-30 εκατ. Η δουλειά μου άρχισε να βελτιώνεται μετά το 2018, είχαν συσσωρευτεί χρέη, άλλαξε τότε ο φορολογικός νόμος, αυξήθηκαν χρέη και υποχρεώσεις στους ποδοσφαιριστές, τον φόρο τον πληρώνει η ομάδα. Αφού αντιμετωπίσαμε τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε επιτυχίες, η μεγαλύτερή μας επιτυχία ήταν ο κ. Γιοβάνοβιτς».

Για τα χρήματα που έχει βάλει και το μέλλον:

«Κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Έχει σκεφτεί ποτέ κανείς πόσα παραπάνω χρήματα κέρδισε ο Ολυμπιακός που του έφτιαξαν το γήπεδο; Ο Παναθηναϊκός έχει είτε το ΟΑΚΑ είτε την Λεωφόρο, που είναι μικρή η χωρητικότητά της. Αντιμετωπίζαμε έναν ανταγωνισμό που δεν ήταν δίκαιος με την διαφορά του γηπέδου. Ο Ολυμπιακός είχε επίσης τα χρήματα του Champions League. Πολλά παραπάνω έσοδα. Δαυίδ με γολιάθ. Και πολλές φορές διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα και φτάσαμε κοντά. Τώρα μπορώ και θα βοηθήσω με κάθε τρόπο. Όμως δεν θα είμαι πάντα εδώ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπορεί να σταθεί μόνος του».

Για το περίφημο τράβηγμα της πρίζας στον Παναθηναϊκό και την κόντρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϊλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Για το αν μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα χωρίς να έχει καμία σχέση με το παρασκήνιο:

«Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Πχ τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη.

Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως. Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».

Για τον Βέμερ:

«Ο Βέμερ ήταν η αιχμή του δόρατος. Ήταν όλα τα λεφτά το πρόβλημα. Ζητήσαμε διακανονισμό, αλλά πληρώσαμε τα πάντα. Δεν μας έδωσαν το διακανονισμό που θέλαμε και γι’ αυτό πιεστήκαμε πάρα πολύ. Είχε εκατομμύρια έξοδα ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα».

Για το πρωτάθλημα που εκλάπη:

«Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε.

Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελείως να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».

Για τις ομάδες που εμπλέκονται με το στοίχημα:

«Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω. Τις ξέρετε. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε σε νομικό επίπεδο».

Για τους λογαριασμούς που πάγωσαν και το γεγονός πως δεν τραβήχθηκε η πρίζα:

«Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι’ αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι’ αυτό έγινε η καταστροφή τότε».

Για το αν θα σκεφτόταν να πουλήσει τώρα:

«Δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα οι στόχοι μου. Έχω αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες, που ένας καινούργιος επενδυτής δεν θα της έχει. Οπότε θα ήταν πρόβλημα. Αν ερχόταν ένας επενδυτής να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον τρέξει με επιθυμία, θα τον έδινα».

Για τα χρήματα που έχει βάλει και την αντιστρόφως ανάλογη δημοφιλία:

«Δεν πετάχθηκαν από το παράθυρο τα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε κατηγορία. Τα χρέη ήταν μεγάλα όπως και τα έξοδα. Έγινε πρόεδρος γιατί κανένας δεν ήθελε να γίνει λόγω των χρεών που υπήρχαν. Όλα τα λεφτά δόθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα χρέη και τις λάθος επιλογές. Ήταν μία ακριβή ομάδα που προσπαθούσε να ανταγωνιστεί για το πρωτάθλημα χωρίς να έχει τα έσοδα».

Για τον στόχο του Γιάννη Αλαφούζου:

«Πρωτάθλημα, βιωσιμότητα, καινούργιο γήπεδο και προπονητικό κέντρο. Έχουμε το καλύτερο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα με τα περισσότερα γήπεδα. Έχουμε καταπληκτικές ακαδημίες και τις έχουμε ενισχύσει σε στελέχωση. Αυτές είναι μέρος της βιωσιμότητας. Πέρασαν κι εκείνες τα πάνδεινα τα δύσκολα χρόνια και χρειαζόταν χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Το καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα. Ασχέτως αν δεν υπήρξε αποτελέσματα. Είχαμε μεγάλο δίλημμα για το αν πρέπει αν τον αλλάξουμε. Δεν το κάναμε γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία, αλλά κι επειδή είχαμε ως στόχο την Ευρώπη. Ως ένα βαθμό πετύχαμε στην Ευρώπη, αλλά μετά δεν πήγαμε καλά και τον αλλάξαμε.

Όσον αφορά τις επιλογές των προπονητών, ο Βιτόρια είχε τα προσόντα και το βιογραφικό. Είχε σοβαρή παρουσία στον χώρο. Δεν ήταν ατυχής επιλογή, όπως ο Αλόνσο. Θέλαμε έναν προπονητή ανερχόμενο που δεν έχει φτάσει ακόμα σε υψηλό επίπεδο».

Για την εμπλοκή του στις εκλογές του Ερασιτέχνη και το μέλλον:

«Συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σχεδιάζομε πράγματα μαζί. Τον ενισχύουμε και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα. Τα νεύρα πέρασαν».

Για τον Κομπότη:

«Ακολουθώ μία συμβολή στην Θάτσερ. Ποτέ δεν διαβάζω κακές ειδήσεις για να μην αναλώνω ενέργεια σε αρνητικές ειδήσεις. Μπορεί να επανέλθω στο Twitter. Ο Κομπότης δεν είχε ρόλο στην ΠΑΕ. Είναι φίλος. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρίες. Είναι ποδοσφαιρικό φίλος που σε διάφορα θέματα μιλάμε. Η εμπειρία του είναι πολύ μεγάλη. Είναι ο πιο έμπειρος απ’ όλους.

Νομίζω είναι άδικο. Γιατί δεν έχει τέτοια σχέση ο κ. Κομπότης. Εμάς μας χτυπάνε πολύ εύκολα και λένε διάφορα πράγματα, άλλα αληθινά και άλλα όχι».

Για την πίεση των 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα:

«Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε πω τι πάθαμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αισθάνομαι αρκετά αισιόδοξος. Αναδιοργανώσαμε και το ποδοσφαιρικό τμήμα και την διοίκηση. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας άνθρωπος, εγώ, που έβαζε απλώς χρήματα για να καλύψει ανάγκες. Τώρα υπάρχει και ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος».

Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Κορωπί και την επέκταση:

«Οι εγκαταστάσεις στο Κορωπί είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους λόγους νομικούς κλπ κάποια πράγματα δεν έχουμε ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά δεν έχει αλλάξει η πρόθεση.

Στην επέκταση αγοράζουμε συνέχεια γη. Θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Υπάρχει σκέψη για να κάνουμε και κάτι με τον Ερασιτέχνη, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι ακόμα».

Για τον Βοτανικό:

«Πάντοτε πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ότι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21 χιλ.

Όταν εμφανίστηκε ο Βοτανικός, ευχαριστώ την κυβέρνηση και τους δύο δημάρχους, τότε προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα».

Για τις ακαδημίες και την ζέση γι’ αυτές που δεν φάνηκε:

«Είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Όταν δίνεις μάχη επιβίωσης, δεν μπορείς να κάνεις ότι κάνεις όταν τα έχεις λύσει αυτά. Για να αντιμετωπίσεις 180 εκατ. χρέη θέλει χρόνο. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Δεν ήταν ούτε από έλλειψη προσπάθειες, ούτε από έλλειψη επιθυμίας».

Για το dna των φιλάθλων του Παναθηναϊκού σχετικά με την αλλαγή τοποθεσίας του γηπέδου:

«Το γήπεδο είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σημείο με φοβερή ιστορία. Έχουν βρεθεί και αρχαία τα οποία θα μείνουν εκεί. Είχε υποβαθμιστεί η περιοχή και τώρα γίνεται μία Διπλή Ανάπλαση κι αυτή θα αναβαθμιστεί.

Ελπίζω πως η Λεωφόρο να μην κατεδαφιστεί. Γίνεται η σχετική προσπάθεια. Θα ήθελα να μείνει ως ένα γήπεδο που θα παίζουν παιδιά και να γίνει ο τάφος του Ινδού μουσείο. Να μείνει η Θύρα 13 εκεί που είναι ιστορικά. Ακόμα και την ιδιοκτησία της γης την αμφισβητούσε ο Δήμος. Είχε την χρήση και γι’ αυτό έγινε η τράμπα.

Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος, θα προσπαθήσουμε γι’ αυτό και να συνεχίσει η περιοχή αυτή να θυμίζει Παναθηναϊκό».

«Το ΟΑΚΑ είναι σε Παναθηναϊκή περιοχή, αλλά είναι άχαρο για ποδόσφαιρο».

Για το πρόβλημα αξιολόγησης στην ακαδημία:

«Για τον Λάζαρο Λάμπρου προσπάθησα εγώ ο ίδιος να τον κρατήσουμε. Πολλά παιδιά επηρεάζονται από τους μάνατζερς. Τον οδήγησαν να πάει στην Ιταλία και τώρα παίζει στον Βόλο. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Παντελίδης. Είχα κάνει λάθος με την στελέχωση της ακαδημίας. Είχαμε απώλειες και άλλα φαινόμενα στην ακαδημία».

Για το αν τον κρατάει το γήπεδο στην ομάδα:

«Να αποχωρήσω και να αφήσω έτσι τον Παναθηναϊκό; Άμα δεν άντεχα σημαίνει πως δεν θα μπορούσα. Δεν έχω την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό. Όταν ξεκίνησα ο Βγενόπουλος και κάποιος ακόμα ιδιοκτήτης, μου είπαν ότι θα πρέπει να έχω ένα αλεξίπτωτο για όταν δεν θα πετύχει η προσπάθεια που κάνεις. Με τον Βγενόπουλο μιλούσαμε. Μου έλεγε να αφήσω την ομάδα για να ξεχρεώσει. Δεν μου πήγαινε η καρδιά. Δεν θα το έκανα ποτέ».

Για τα έσοδα από το γήπεδο:

«Νομίζω θα είναι τα έσοδα του γηπέδου 5-6 φορές περισσότερα από σήμερα».

Για τις διοικήσεις των θεσμικών οργανών και την προσπάθεια που είχε γίνει να αλλάξει το ποδόσφαιρο:

«Έχει υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή. Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Τώρα υπάρχουν κι άλλες ομάδες που διεκδικούν με άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό να είναι μία ομάδα και διαφορετικό να διεκδικούν κι άλλοι. Νομίζω πως η σημερινή ΕΠΟ είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν θεωρώ πως κανείς δεν παραδέχεται πως η διαιτησία αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Υπάρχει πρόβλημα με τις ΕΠΣ. Ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ. Άλλες ΕΠΣ είναι οργανωμένες κι άλλες επηρεάζονται εύκολα. Παρ’ όλα αυτά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη, παρ’ ότι έχουμε μέρος εμείς σ’ αυτή».

Για το παρασκήνιο:

«Δεν έχω διάθεση να λαδώσω, να απειλήσω, να απαγάγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα γεγονότα όμως υπάρχουν».

Για το αν έχει αντιληφθεί για στημένα ματς ή εύνοια του ισχυρού:

«Και τα δύο. Δεν είναι κάτι που έμαθα τώρα. Το έβλεπα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν έρθει ο κ. Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα. Γιατί άδειασαν τα γήπεδα; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκός αισθανόμαστε έτσι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω. Υπήρξε κασέτα που ο Κόκκαλης εξαγόρασε διευθυντή της ΔΕΗ και αθωώθηκε».

Για το αν έχει αποδείξεις:

«Έχω πολλές ενδείξεις και όλη η Ελλάδα έχει δει την δυσλειτουργία στην τιμωρία των ενόχων. Όποιος δεν τον βλέπει είναι μάλλον τυφλός».

«Η διαφθορά αντιμετωπίζεται μ’ ένα τρόπο. Με την διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν πολλά μέσα που φωτίζουν την διαφθορά κι αυτός είναι ένας που έχει περιοριστεί. Τα περισσότερα πράγματα βγαίνουν πλέον στην φόρα. Είχαν έναν φίλο αρχηγό κόμματος, όχι δεξιού και είχε πει ότι όταν την φωτίζεις την διαφθορά συρρικνώνεται. Εμείς πιστεύουμε πολύ σ’ αυτό».

Πόσο εμπιστοσύνη νιώθετε στην λειτουργία των θεσμών:

«Μικρή εμπιστοσύνη και δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Όμως η διαφάνεια μετράει και σ’ αυτό».

Για τη δίκη με τους στημένους αγώνες το 2020 και τα όσα είπε στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται:

«Δεν υπήρξε ποτέ σύμπλευση. Καμία. Στην Ιταλία η Γιουβέντους υποβιβάστηκε βάσει των αθλητικών κανόνων ενώ ποινικά όλοι αθωώθηκαν. Εκεί πρέπει να έχεις απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν είχα τέτοια βεβαιότητα και ούτε θυμόμουν τις ημερομηνίες περίεργων παιχνιδιών.

Στο αθλητικό δικαστήριο δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός και τα είπαμε. Μόνο ο κύριος Μπέος πήγε φυλακή για προηγούμενο σκάνδαλο. Τα είπαμε με απόλυτη πίστη και βεβαιότητα γιατί είχαμε ισχυρές ενδείξεις. Είναι δύσκολη η απόδειξη ενός στημένου αγώνα. Όταν όμως υπάρχουν ενδείξεις ο παράγοντας τιμωρείται».

Γιατί απείχε από δημόσιες τοποθετήσεις και για το ποια θεωρεί τα τρία μεγαλύτερα λάθη του:

«Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω δημοσίως. Αλλά κατέληξα στο συμπέρασμσα πως ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχω υποχρέωση να το κάνω.

Πρώτον έπρεπε να ξοδεύω λιγότερα χρήματα και να μην είμαι τόσο αισιόδοξος. Το δεύτερο λάθος μου είναι ότι έφυγε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά τρίτο μεγάλο δεν θύμαμαι».

Για την προσφορά του:

«Η προσφορά μου είναι μία. Ότι δεν πήγαμε στην τέταρτη εθνική και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, είναι σίγουρα ο κ. Στραματσιόνι κι άλλα λάθη οικονομικά. Κι εκ του αποτελέσματος κρίνω ως λάθος και το θέμα του κ. Γιοβάνοβιτς. Τα οικονομικά και τον Γιοβάνοβιτς θα άλλαζα αν γύριζα τον χρόνο πίσω. Θα έμπαινα και πάλι στον Παναθηναϊκό. Οι εμπειρίες που έχω συλλέξει είναι σημαντικές και θα έκανα αρκετά πράγματα διαφορετικά».

Για τα στελέχη:

«Όταν αλλάζουν στελέχη στην ΠΑΕ σημαίνει πως είτε εκείνοι είτε εγώ δεν είναι ευχαριστημένοι. Όλες έγιναν με κριτήριο το πρωτάθλημα».

Για την κατάσταση που παρέλαβε από την πολυμετοχικότητα και τα χρήματα που έχει βάλει:

«Όταν ανέλαβα την ομάδα, έγινα πρόεδρος γιατί κανείς δεν τολμούσε. Ο Γόντικας έφυγε για το κίνδυνο των χρεών και την κακή οικονομική εικόνα της ομάδας. Ήταν μεγάλα τα χρέη και μεγάλο το άνοιγμα της λειτουργίας του όταν το παρέλαβα εγώ. Έχω βάλει πολλά χρήματα και θα συνεχίσω».

Γιατί μπήκε μόνος του στον Παναθηναϊκό:

«Δεν είχαν την πρόθεση να αγοράσω ή να διοικήσω τον Παναθηναϊκό. Είχα υποστήριξη μιντιακά την πολυμετοχητικότητα, αλλά δεν είχα τα χρήματα να συμμετέχω. Ήλπιζα και πίστευα από παιδί στο όραμα μιας ομάδας που θα ανήκε στους οπαδούς της. Εγώ ήθελα απλώς να οργανώσω και να διοικήσω την Παναθηναϊκή συμμαχία, όχι την ομάδα».

Για τις αποδοκιμασίες και τα λάθη:

«Τις έχω συνηθίσει τις αποδοκιμασίες. Όχι δεν τις καταλαβαίνω. Δικαιολογώ την κριτική, έστω κι αν γίνεται ακραία. Λάθη έχω κάνει και ανέφερα ήδη. Έμαθα απ’ αυτά και γι’ αυτό πήραν την απόφαση να ασχοληθώ περισσότερο».

Για τις σχέσεις του με τον κόσμο:

«Χθες είχαμε μία συνάντηση που πήγε καλά. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις κι έγινε έτσι μια αρχή πιο ειλικρινούς συνεννόησης».

Για την αλλαγή του πλάνου:

«Αλλάζουμε σχεδόν τα πάντα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ενώ κάνουμε αλλαγές και στην διοίκηση».

Για τις επιρροές που έχει από πρόσωπα γύρω του:

«Χαίρομαι πολύ που ο Μπαρτ αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα, ότι κάνω ό,τι μπορώ για κείνους. Έχουν γίνει λάθη. Την τελική ευθύνη την έχω εγώ, αλλά και τα στελέχη που επέλεξα».

Για τις αντιδράσεις του κόσμου και την αποχώρησή του:

«Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσφορά που έχω είναι πως τον διατήρησα σ’ ένα ανταγωνιστικό επίπεδο. Για να μην βρεθούμε να παίζουμε με ομάδες Γ’ και Δ’ Εθνικής όπως συνέβη με άλλη ομάδα. Δεν έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Σήμερα έχω περισσότερα εχέγγυα για να τα καταφέρω».

Για την απογοήτευση του μέσου φιλάθλου:

«Θα συμφωνούσα μαζί του. Κι εγώ είμαι απογοητευμένος που δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα».

Για την σχέση με τον κ. Βαρδινογιάννη:

«Δεν υπάρχει καμία σχέση».

Το μήνυμα για την επόμενη μέρα:

«Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται χρόνος. Πρέπει όλοι να πιστέψουν σ’ αυτό και να γίνει υπομονή».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: