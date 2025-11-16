Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε «ανοιχτά» για το «διαζύγιο» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος του ζήτησε να αποχωρήσει.

Ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε σε μία πρωτοποριακή κίνηση, που δεν βλέπουμε στην Ελλάδα.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, αποφάσισε να «ανοίξει» τα χαρτιά του και να μιλήσει σε διευθυντές και δημοσιογράφους των αθλητικών ΜΜΕ της Ελλάδας. Από τις πρώτες κιόλας δηλώσεις του υπάρχουν θέματα για πολλή συζήτηση.

Παναθηναϊκός: Ο Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 19.100.000 ευρώ Όπως έγινε γνωστό, η ΑΜΚ του Παναθηναϊκού ύψους 19.100.000 ευρώ, που είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Ιούνιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου απ’ τον Γιάννη Αλαφούζο.

Φυσικά, ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μίλησε και για την «υπόθεση Ιβάν Γιοβάνοβιτς» και αποκάλυψε πως ο ίδιος του ζήτησε να αποχωρήσει.

Παρ’ όλα αυτά, στη συνέχεια των ερωτήσεων τόνισε πως αν ήξερε τα αποτελέσματα στη συνέχεια δεν θα είχε κάνει αυτήν την ενέργεια.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιάννης Αλαφούζος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Εγώ ζήτησα από τον κ. Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει. Δεν άκουσα κάποια εισήγηση. Είχαμε μεγάλη ανησυχία ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα. Μου έλεγαν οι συνεργάτες μου ότι θα χρεωνόμουν εγώ την αποτυχία εάν έδιωχνα τον Γιοβάνοβιτς. Αυτοσκοπός του Παναθηναϊκού η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μιλήσαμε με τον Πάουλο Σόουζα, είχε ενδοιασμούς με κάποιους παίκτες. Τυχαία μιλώντας με τον φίλο μου τον Ατζούν, μου πρότεινε τον Φατίχ Τερίμ. Ενώ ξεκίνησε καλά, για κάποιους λόγους ξέφυγε. Δεν θα δεχόμουν να πάμε με μια ομάδα, που όπως την έβλεπα εγώ, γιατί ήταν δική μου απόφαση, δεν θα μπορούσε να κερδίσει το πρωτάθλημα».

Για αν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν το κομβικό για να απολυθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Του ζήτησα να αποχωρήσει. Οι προπονητές έχουν τεράστιες αποζημιώσεις και πληρώθηκαν. Είναι όντως εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μια φορά πως μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα, όταν πήγαμε στην Κύπρο σ’ ένα εξάστερο ξενοδοχείο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από κει αρχίσαμε και χάναμε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ κι έχω ακόμα και τώρα μια επαφή μαζί του, έστω και περιορισμένη.

Όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι και θεωρούσα πως το κλίμα δεν γύριζε. Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου: