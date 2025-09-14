Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ, για το ματς με τον Λεβαδειακό (14/09, 20:00) και την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

H AEK έχει μπροστά της μία απαιτητική αποστολή, καθώς θα πρέπει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο του Λεβαδειακού για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» με νίκη θα συνεχίσει να είναι στην κορυφή -σε ισοβαθμίες- ενώ σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο θα υποχωρήσει στη βαθμολογία.

Άσε τη δουλειά να «μιλάει» για σένα Στην Ελλάδα δεν το έχουμε συνηθίσει. «Ζούμε» για τον θόρυβο. Και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έκανε θόρυβο, πάντως, αλλά κατά την προσφιλή του συνήθεια.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Βοιωτίας, γνωστές έγιναν και οι ενδεκάδες του ματς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ξεκινήσει με τον Θωμά Στρακόσα, κάτω από την εστία.

Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Σταύρος Πήλιος. Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι οι Πέτρος Μάνταλος, Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν. Στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα, ενώ στην κρουφή θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος, Μαρίν, Ελίασον, Γιόβιτς, Πινέδα, Κουτέσα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Πιερό, Καλοσκάμης, Ζίνι.