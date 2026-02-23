Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε ξανά να μπαίνει ένα «στοπ» στο «σπίτι» της ΑΕΛ, σε μία απ’ τις πιο «αφιλόξενες» έδρες για τον Ρουμάνο τεχνικό.

Χωρίς νίκη ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε στην ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΛ (22/02, 1-1).

Σε ένα ματς, που αν και πήρε το προβάδισμα, λίγο έλειψε να φύγει και με… άδεια τα χέρια. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, βρήκε «απάντηση» στο γκολ του Δημήτρη Χατσίδη στο 61ο λεπτό με τον Ανχέλο Σανγκάλ και στις καθυστερήσεις, θα μπορούσε να φύγει και με τη νίκη.

Ωστόσο, στο 90+4’ το αυτογκόλ του Τζόντζο Κένι ακυρώθηκε, μετά από παρέμβαση του VAR, για χέρι του Σάββα Μούργου στην αρχή της φάσης.

Επομένως, το 1-1 έμεινε, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης και «επιβεβαίωσε» πως το «σπίτι» της ΑΕΛ είναι ένα από τα πιο «αφιλόξενα» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Προσπάθησε πολλές φορές, δεν τα κατάφερε

Mόνο λίγες δεν οι φορές, που έχει αντιμετωπίσει ο Ρουμάνος τεχνικός την ομάδα της Λάρισας. Από το 2015, μέχρι και σήμερα, οι «μονομαχίες» τους είναι συνολικά 12.

Αν και εντός έδρας είναι «αλάνθαστος» απέναντι στην ΑΕΛ, το ίδιο δεν ισχύει για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αν δούμε τα εκτός έδρας αποτελέσματα.

Κι αυτό, γιατί ποτέ του δεν έχει φύγει με τη νίκη, για οποιαδήποτε διοργάνωση! Αυτό το «ιδιαίτερο στατιστικό» ξεκινάει από όταν ο 57χρονος προπονητής ήταν στη Skoda Ξάνθη.

Σε δύο απόπειρές του στην έδρα της ΑΕΛ έφυγε με… άδεια τα χέρια, αφού τόσο για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το πρωτάθλημα ηττήθηκε με 1-0.

Από το 2017 έως και σήμερα, την έχει αντιμετωπίσει μονάχα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Όμως, το αποτέλεσμα παραμένει πάντα ίδια. Οι τέσσερις «μάχες» του με την ομάδα της Λάρισας έχουν και αυτές το ίδιο τελικό σκορ.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, φεύγει πάντα με την ισοπαλία και το 1-1, από όταν ανέλαβε το κλαμπ της Θεσσαλονίκης, με τη μία τους αναμέτρηση να έχει γίνει στο Αλκαράζ και όχι στο AEL FC Arena.

Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα του Ραζβάν Λουτσέσκου απέναντι στην ΑΕΛ εκτός έδρας:

(02/12/2015) ΑΕΛ – Σκόντα Ξάνθη: 1-0 (Κύπελλο Ελλάδας)

(23/04/2017) ΑΕΛ – Σκόντα Ξάνθη: 1-0

(30/09/2017) ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

(14/04/2019) ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

(01/12/2021) ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1 (Κύπελλο Ελλάδας, Αλκαράζ)

(22/02/2026) ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1