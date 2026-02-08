Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ντέρμπι «αιωνίων», για τη μεγάλη αναμέτρηση της 20ής αγωνιστικήςς της Stoiximan Super League!

Όλοι περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία το ντέρμπι «αιωνίων». Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (08/02, 21:00), για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα σπουδαίο ματς.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, που είναι και γηπεδούχος. Ο Κωνσταντής Τζολάκης κάτω από την εστία. Στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά θα είναι οι Κοστίνια, Παναγιώτης Ρέτσος, Ζουλιάν Μπιανκόν και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Σαντιάγο Έσε και Λορέντσο Σιπιόνι, ενώ στο «10» θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ροντινέι, στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/YuqNrG0u6d — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 8, 2026

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έχει τον Αλμπάν Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ στα αριστερά θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα στόπερ ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκι Ίνγκασον και Τιν Γεντβάι,.

Στα χαφ ξεκινούν οι Σωτήρης Κοντούρης και Μανώλης Σιώπης. Στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ανδρέας Τεττέη, στο ένα «φτερό» θα είναι ο Αντίνο Σαντίνο, στο άλλο ο Βισέντε Ταμπόρδα.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Γιάγκουσιτς, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι.