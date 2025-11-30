Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (30/11, 21:00).

Ώρα για ντέρμπι! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ (30/11, 21:00) σε μία αναμέτρηση πολύ σημαντική. Οι δύο ομάδες θα «διασταυρώσουν» τα ξίφη τους, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Λίγο πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Το μυθικό ρεκόρ που «κυνηγά» ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ Γιατί στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (30/11, 21:00) διακυβεύεται κάτι μεγαλύτερο από το γόητρο ενός ντέρμπι και τους τρεις βαθμούς.

Για το κλαμπ του Ράφα Μπενίτεθ κάτω από την εστία θα είναι ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Μπροστά του στους κεντρικούς αμυντικούς θα είναι οι Αχμέντ Τουμπά και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα μένει να δούμε στον αγωνιστικό χώρο τι θα συμβεί, καθώς τις δύο θέσεις θα «μοιραστούν» οι Νταβίντε Καλάμπρια και Τιν Γεντβάι.

Στα χαφ θα παίξουν οι Μανώλης Σιώπης, Πέδρο Τσιριβέγια και Τάσος Μπακασέτας. Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα είναι ο Τετέ, στην άλλη ο Ανάς Ζαρουρί και στην κορυφή ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Κότσαρης, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

Για την ΑΕΚ κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα παίξει ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Σταύρος Πήλιος.

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα χαφ θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Πέτρος Μάνταλος. Η τριπλέτα πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς θα έχει τους Ζοάο Μάριο, Δημήτρη Καλοσκάμη και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κοϊτά.