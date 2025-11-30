Γιατί στο Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (30/11, 21:00) διακυβεύεται κάτι μεγαλύτερο από το γόητρο ενός ντέρμπι και τους τρεις βαθμούς.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (30/11, 21:00). Το ματς που ξεχωρίζει στην 12η στροφή της Stoiximan Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ, στο δεύτερο ντέρμπι του επί ελληνικού εδάφους, απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς. Ένα ντέρμπι, που εκτός από το γόητρο, εμπεριέχει τεράστιο κίνητρο και για τους δύο.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει άλλη μία νίκη-δήλωση και να μην αυξήσει άλλο τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η ΑΕΚ από την άλλη, θέλει νικώντας στο Απόστολος Νικολαΐδης, να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, αφού απέχει τρεις βαθμούς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Παράλληλα, όμως, παίζουν και για ένα ιστορικό σερί που ο ένας θέλει να ισοφαρίσει και ο άλλος να σταματήσει.

Στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, κατά την περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής. Η ΑΕΚ ηττήθηκε και στις δύο των Play-Offs, αλλά και σε εκείνη για τον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Έτσι, λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει και στο ντέρμπι της Κυριακής (30/11), θα φτάσει τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, απέναντι στην ΑΕΚ.

Κάτι που ιστορικά, έχει συμβεί μόλις μία φορά ακόμα, από το 1959/60, όταν και ξεκίνησε η Α’ Εθνική ως θεσμός.

Συγκεκριμένα, τις σεζόν 1972/73 και 1973/74, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ και στα τέσσερα ντέρμπι.

Κάτι παραπάνω από 50 χρόνια μετά, έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το μυθικό ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.