Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ (05/04, 21:00), για την 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Μετά τη «διακοπή» για τις εθνικές ομάδες, έχει έρθει η ώρα που η Stoiximan Super League κάνει ξανά την εμφάνισή της.

Τα Play Offs έχουν ξεκινήσει και σε λίγο θα έχουμε τη «σέντρα» για το Ολυμπιακός – ΑΕΚ (05/04, 21:00).

Σε ένα ματς που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, για την «οικονομία» της σεζόν, αφού μιλάμε για μία «μονομαχία» ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο γηπεδούχος, Ολυμπιακός, θα ξεκινήσει με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Ροντινέι και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ενώ στα στόπερ θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα.

Στα χαφ έχουμε τους Σαντιάγο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, ενώ στο «10» θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε, στο άλλο ο Ζέλσον Μαρτίνς και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παράλληλα, οι Φρανσίσκο Ορτέγκα και Αντρέ Λουίζ έμειναν εκτός αποστολής.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ονιεμαέτσι, Πιρόλα, Ρέτσος, Γκαρθία, Έσε, Ταρέμι, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κλέιτον, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYAEK #slgr pic.twitter.com/usVxGU4Vqv — Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 5, 2026

Για την ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Τζέιμς Πενράις θα παίξουν στην άμυνα.

Στο κέντρο θα είναι οι Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν. Ο Λούκα Γιόβις θα είναι μπροστά από τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ στο ένα «φτερό» θα είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα και στο άλλο ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.