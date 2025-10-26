Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν στο ματς με τον Asteras AKTOR (26/10, 17:30) στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Όλα είναι έτοιμα για το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Asteras AKTOR (26/10, 17:30), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που ο Ισπανός τεχνικός θα ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Ελλάδας. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Αχμέντ Τουμπά και Ίνγκι Ίνγκασον. Στα χαφ θα είναι οι Πέδρο Τσιριβέγια και Άνταμ Τσέριν, ενώ πίσω από τον Κάρολ Σφιντέρσκι θα παίξουν οι Ανάς Ζαρουρί, Φίλιπ Τζούρισιτς και Τετέ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Λαφόντ, Κότσαρης, Σιώπης, Σάντσες, Πάλμερ-Μπράουν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς.

Γνωστή έγινε και η ενδεκάδα του Asteras AKTOR, με τον Κρις Κόουλμαν να διαλέγει τους: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Κέτου, Μακέντα.

Την ίδια ώρα, στον πάγκο για την ομάδα της Τρίπολης θα είναι οι: Αγγελίδης, Αρχοντακάκης, Σίπτσιτς, Τζανδάρης, Τζοακίνι, Έντερ, Μούμο, Μεντιέτα, Πόμόνης, Χαραλαμπόγλου, Αλμύρας.