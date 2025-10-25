Ο Τζιμπρίλ Σισέ προσπάθησε να βάλει στο «κλίμα» τον Ράφα Μπενίτεθ, αρκετό καιρό πριν υπογράψει στον Παναθηναϊκό, με μία του ατάκα!

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε και πλέον είναι έτοιμος για το πρώτο του ματς ως προπονητής του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός τεχνικός «άνοιξε» τα χαρτιά του στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί και είχε την ευκαιρία να «συστηθεί» σε όλους μας.

Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ενώ έδωσε και μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Μία από αυτές αφορούσε και τη συνάντησή του με τον πρώην «θρύλο» του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος τον «καλωσόρισε» στο ξεκίνημά του στην Ελλάδα.

Οι δύο τους συνεργάστηκαν στο παρελθόν στη Λίβερπουλ και με μεγάλη επιτυχία. Ο Γάλλος βετεράνος ποδοσφαιριστής υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ έπαιξε 79 φορές, ενώ πρόλαβε να σκοράρει 24 φορές.

Αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας ήταν η κατάκτηση του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως αποκάλυψε ο Ράφα Μπενίτεθ κατά την παρουσίασή, ο Τζιμπρίλ Σισέ τού είπε: «Πανάθα Μόνο»!

Με τον πρώην παίκτη του «τριφυλλιού» να «καλωσορίζει» τον Ισπανό τεχνικό πολύ πριν έρθει η ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Ειλικρινά, δεν μίλησα με τον Σεμπαστιάν Λέτο, δεν είχα την ευκαιρία, αλλά θα μιλήσω, θα τον δω. Ανταλλάξαμε μηνύματα, τον Σισέ τον είδα στο Παρίσι για τη Χρυσή Μπάλα, μια χαρά ήταν, με πολλή όρεξη και μου είπε κάτι. Μου είπε ‘Πανάθα μόνο!’. Δεν το είχα καταλάβει στην αρχή, αλλά λέω, ‘Μπορείς να πεις και μόνο Πανάθα;’. Όχι λέει. Πανάθα μόνο.

Μαθαίνω αυτά τα πράγματα, όλοι παίκτες με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι ήταν πολύ χαρούμενοι εδώ, οι δημοσιογράφοι είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, ότι ο σύλλογος ήταν φανταστικός και η πόλη επίσης. Δεν το λέω επειδή είμαι εδώ, αυτό μου είπαν. Ότι χάρηκαν εδώ την κάθε στιγμή, το ποδόσφαιρο, την πόλη, τον σύλλογο. Ενδεχομένως, γιατί όχι, να κάνουμε και εμείς το ίδιο».