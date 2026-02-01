Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ΑΕΚ – Ολυμπιακός (01/02, 21:00), για το μεγάλο ματς της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Όλα είναι έτοιμα για την πρώτη «σέντρα» για τη μεγάλη αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena, σε ένα ματς που μπορεί να φέρει και αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγη ώρα, πριν την έναρξη του παιχνιδιού έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την γηπεδούχο ΑΕΚ, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσια. Στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά θα παίξουν οι Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας και Σταύρος Πήλιος.

Στα χαφ θα είναι οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα, ενώ πιο μπροστά τους θα παίξουν οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Στην κορυφή της επίθεσης θα έχουμε τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα.

Για τον Ολυμπιακό, κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Κοστίνια και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος θα έχει για παρτενέρ του τον Ζουλιάν Μπιανκόν στα στόπερ. Στα χαφ θα παίξουν οι Σαντιάγο Έσε και Λορέντσο Σιπιόνι, ενώ στο «10» ο Τσικίνιο.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε, στο άλλο ο Ροντινέι και στην κορυφή ο Μενχτί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Λουίζ, Βέζο, Μαρτίνς.