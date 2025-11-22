Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον «πάγο» για τις εθνικές.
H πρώτη του «αποστολή» είναι απέναντι στον Ατρόμητο (22/11, 20:00), για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο Γ. Καραϊσκάκης.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγινα γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα.
Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος. Στο κέντρο θα είναι οι Νσιμέντο, με τον Σαντιάγο Έσε, ενώ σε θέση «10» ο Τσικίνιο.
Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα παίξει ο Ζέλσον Μαρτίνς, στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτσι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά.
Την ίδια ώρα, ο Ατρόμητος στο ντεμπούτο του Ντούσαν Κέρκεζ θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Χουτεσιώτη, Κίνι, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη, Ούρονεν, Τσιγγάρα, Μουτουσαμί, Γκαρθία, Μίχορλ, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.
Στον πάγκο θα είναι οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Φαν Βερτ, Παλμεσάνο, Μουντές, Χότζα, Κοπανίδης, Τσαντίλης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τζοβάρας.