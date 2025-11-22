Γνωστή έγινε η ενδεκάδα, που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο (22/11, 20:00)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον «πάγο» για τις εθνικές.

H πρώτη του «αποστολή» είναι απέναντι στον Ατρόμητο (22/11, 20:00), για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγινα γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Η καλύτερη εκκίνηση του Ελ Κααμπί στη Stoiximan Super League, η «σίγουρη απουσία» & οι «σειρήνες» Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «πετάει» φωτιές στη Stoiximan Super League. Διανύει την καλύτερή του εκκίνηση βάσει αριθμών, αλλά ήδη ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «ανησυχεί» για δύο λόγους.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν με τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από την εστία. Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Λορέντσο Πιρόλα και Παναγιώτης Ρέτσος. Στο κέντρο θα είναι οι Νσιμέντο, με τον Σαντιάγο Έσε, ενώ σε θέση «10» ο Τσικίνιο.

Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα παίξει ο Ζέλσον Μαρτίνς, στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Έσε, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτσι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Καμπελά.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYATR #slgr pic.twitter.com/OfakAwHeQi — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025

Την ίδια ώρα, ο Ατρόμητος στο ντεμπούτο του Ντούσαν Κέρκεζ θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Χουτεσιώτη, Κίνι, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη, Ούρονεν, Τσιγγάρα, Μουτουσαμί, Γκαρθία, Μίχορλ, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Φαν Βερτ, Παλμεσάνο, Μουντές, Χότζα, Κοπανίδης, Τσαντίλης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τζοβάρας.