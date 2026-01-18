Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (18/01, 21:00) στο μεγάλο ντέρμπι.

Ένα μεγάλο ντέρμπι κάνει «σέντρα» σε λίγες ώρες. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (18/01, 21:00) στη σπουδαία αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες, θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους, σε ένα ματς που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην «οικονομία» της σεζόν.

Μάλιστα, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τον Θωμά Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια. Λάζαρος Ρότα, Σταύρος Πήλιος, Φελίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί, θα είναι από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα.

Στα χαφ θα είναι οι Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ραζβάν Μαρίν, Ορμπελίν Πινέδα και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Στην κορυφή θα παίξουν μαζί οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Ζίνι.

Απ’ την άλλη, ο Παναθηναϊκός ο Αλμπάν Λαφόν θα είναι κάτω από την εστία.

Στην άμυνα θα παίξουν οι Νταβίντε Καλάμπρια, Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά, Γιάννης Κώτσιρας.

Στα χαφ θα είναι οι Άνταμ Τσέριν, Τάσος Μπακασέτας και Πέδρο Τσιριβέγια. Στα εξτρέμ θα παίξουν οι Φακούντο Πελίστρι και Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσέριν, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κατρής, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.