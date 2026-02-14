Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τον Λεβαδειακό, στην 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό (14/02, 19:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη θέση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινά με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, ενώ δεξιά στην άμυνα θα βρεθεί ο Ροντινέι και αριστερά ο Μπρούνο. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελείται από τους Ρέτσο και Μπιανκόν.

Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται ο Έσε με τον Μουζακίτη, ενώ ο Τσικίνιο θα έχει ελεύθερο ρόλο μπροστά τους.

Στα δύο «φτερά» είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Αντρέ Λουίζ, ενώ μοναδικός προωθημένος δεν είναι άλλος από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.