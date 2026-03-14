Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΟΦΗ (14/03, 17:00) στο Παγκρήτιο στάδιο, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε φυσικά τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της εστίας των Πειραιωτών.

Στην 4άδα της άμυνας δεν υπήρχαν εκπλήξεις, με τον Ροντινέι να είναι στο δεξί άκρο, τον Ορτέγκα στο αριστερό και τους Ρέτσο-Πιρόλα να συνθέτουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα κινούνται ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ντιόγκο Νασιμέντο. Στα δύο «φτερά» της επίθεσης θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ντανιέλ Ποντένσε.

Στην κορυφή επιλέχθηκε από τον Μεντιλίμπαρ ένα σχήμα με δύο φορ, με τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί να είναι στην «αιχμή του δόρατος».

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.