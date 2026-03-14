Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έκλεισε» τα 65 του χρόνια και παράλληλα, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε δύο χρόνια από μία ιστορική πρόκριση.

Τα γενέθλια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν συνδυαστεί με μία εκ των ιστορικότερων βραδιών στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Ο Βάσκος τεχνικός, το Σάββατο (14/03), συμπληρώνει τα 65 του χρόνια και θέλει να τα γιορτάσει με νίκη στην Κρήτη, απέναντι στον ΟΦΗ, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πριν από ακριβώς δύο χρόνια, πάντως, το δώρο που του επεφύλασσε η μοίρα ήταν, το δίχως άλλο, εκπληκτικό.

Ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί, στη φάση των «16» του Europa Conference League, με 1-4 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Γ. Καραϊσκάκης. Ήθελε ένα θαύμα στον επαναληπτικό, προκειμένου να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως, ήταν αποφασισμένο να γράψει ιστορία. Στη Σερβία ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ, επικράτησε της Μακάμπι με 1-6 στην παράταση και «έστρωσε» τον δρόμο, για να έρθει έπειτα η ιστορική κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου, απέναντι στη Φιορεντίνα.

Πέραν του Conference League, κατά τη διετή παρουσία του στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, ο Μεντιλίμπαρ κατέκτησε και το εγχώριο νταμπλ της περασμένης περιόδου, το οποίο συνδυάστηκε με τα 100 χρόνια ζωής του Πειραϊκού συλλόγου.