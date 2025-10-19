Οι αρχικές συνθέσεις που επέλεξαν Χιμένεθ και Κόντης, για το ματς Άρης – Παναθηναϊκός.

Άρης και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, στο Κλ. Βικελίδης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε αρκετές εκπλήξεις στο σχήμα της ομάδας του. Ο Ισπανός προπονητής άφησε στον πάγκο τον Λορέν Μορόν, ενώ προτίμησε τον Ρόουζ μαζί με τον Φαμπιάνο. Παράλληλα, επιλέγει να παρατάξει την ομάδα με δύο επιθετικούς, τους Αλφαρέλα και Καντεβέρε.

Συγκεκριμένα, ο Διούδης θα υπερασπιστεί την εστία, ενώ στην αμυντική γραμμή θα βρίσκονται οι Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροόυζ και Φαντιγκά. Στο κέντρο, θα αγωνιστούν οι Γαλανόπουλος, Γένσεν και Μόντσου, με τον Σίστο να είναι μπροστά τους.

Οι Καντεβέρε και Αλφαρέλα, ο οποίος επιστρέφει από τραυματισμό, θα ηγούνται της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης έκανε τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς κόντρα στον Ατρόμητο, επανεντάσσοντας τους Ντραγκόφσκι, Τσέριν και Ζαρουρί.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία, ενώ οι Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλος θα αποτελέσουν την αμυντική γραμμή.

Οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα είναι στο κέντρο, ενώ οι Τετέ και Ζαρουρί θα κινούνται στα πλάγια, με τον Σφιντέρσκι ως «καθαρό» επιθετικό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Σίστο – Αλφαρέλα, Καντεβέρε.

Παναθηναϊκός (Χ. Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.