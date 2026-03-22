Πάει πολύς καιρός από όταν ο Πέτρος Μάνταλος έγινε παίκτης της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να ανανεώνει τον πιο «πιστό στρατιώτη» της Stoiximan Super League!

Πέτρος Μάνταλος και ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί! Το συμβόλαιο του Έλληνα μέσου έφτανε στο τέλος του το καλοκαίρι του 2026, αλλά επιθυμία των δύο πλευρών ήταν να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους.

Και έτσι έγινε! Λίγο πριν την αναμέτρηση με την Κηφισιά (22/03, 19:00), στα Matrix της Allwyn Arena έπαιξε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο.

Σε αυτό ο 34χρονος ποδοσφαιριστής εξηγούσε στον γιο του, όλους τους λόγους που αποφάσισε να ανανεώσει με την «Ένωση».

Με τους «κιτρινόμαυρους» να κρατούν στο δυναμικό τους, τον πιο «πιστό στρατιώτη» της Stoiximan Super League, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Ο Πέτρος Μάνταλος ανήκει στην ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια, η πρώτη του «επαφή» έγινε το 2014, όταν και αποκτήθηκε από την Skoda Ξάνθη.

Από τότε, έχουν περάσει 12 χρόνια, με τις δύο πλευρές να έχουν πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα Ελλάδας και ισάριθμα Κύπελλα!

Αν δούμε μία ιδιαίτερη λίστα του ελληνικού πρωταθλήματος, θα παρατηρήσουμε πως ο Πέτρος Μάνταλος έχει μία πρωτιά, που τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 δεν θα «σπάσει».

Από την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στην ΑΕΚ, έχουν περάσει συνολικά 4.282 ημέρες! Τις περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη, που πρωτοπήγε στην ομάδα του στα «μεγάλα σαλόνια» της Ελλάδας!

Και μάλιστα, έχουμε και μεγάλη απόκλιση στις θέσεις Νο.1 και Νο.2, με τον Χουάν Νέιρα να είναι στον ΟΦΗ για 2.821 ημέρες!

