Ο Παύλος Παντελίδης ήταν από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς απέναντι στον Παναθηναϊκό (14/09, 3-2), με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να «λυγίζει» στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Η Κηφισιά πήρε ένα μεγάλο «τρίποντο» απέναντι στον Παναθηναϊκό (14/09, 3-2). Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν και ο Παύλος Παντελίδης.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός σκόραρε ένα γκολ και βοήθησε την ομάδα, ώστε να πάρει την πρώτη της νίκη στη φετινή Stoiximan Super League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης μίλησε στα κανέλα της COSMOTE TV. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής «λύγισε» μπροστά στην κάμερα, αφού αναφέρθηκε στο παρελθόν του στο ποδόσφαιρο και στα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Λέγοντας χαρακτηριστικά, πως «έκλαιγε στο δωμάτιό, όταν τον έδιωξε ο Παναθηναϊκός». Να υπενθυμίσουμε, πως ο Παύλος Παντελίδης ήταν στους «πράσινους», φτάνοντας μέχρι και την Κ17.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Παύλου Παντελίδη:

«Όλο το γκολ που έβαλα ήταν του Τεττέη, εγώ απλά έβαλε την μπάλα μέσα. Είναι πολύ σημαντική στιγμή, καθώς με έδιωξαν από την Κ17 του Παναθηναϊκού. Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ’ Εθνική, Β’ Εθνική και τώρα Α’ Εθνική.

Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιο μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό.

Το αποτέλεσμα μας δίνει boost για τη συνέχεια. Ξέραμε πως είμαστε ικανοί για αυτά και περισσότερα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μόνο η 3η αγωνιστική. Κεφάλια κάτω, να συνεχίσουμε έτσι και θα κάνουμε το ταμείο στο τέλος της χρονιάς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Παύλου Παντελίδη: