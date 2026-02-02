Ένα ζευγάρι, που ποτέ δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε το «απόλυτο» σερί του απέναντι στον Πανσερραϊκό να συνεχίζεται!

Η νίκη για τον ΠΑΟΚ στη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League «κλείδωσε» από το πρώτο ημίχρονο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανσερραϊκού (02/01), από τα πρώτα λεπτά, καθώς μέχρι το 26′, το τελικό σκορ είχε διαμορφωθεί.

Από πολύ νωρίς οι Θεσσαλονικείς πήραν «κεφάλι» στο σκορ. Στο 5’ ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «έδειξε» τον δρόμο στην ομάδα του.

Στο 8’ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Αλεσάντρο Βολιάκο, ήταν οι ποδοσφαιριστές, που «χτύπησαν», έπειτα από τη μείωση του σκορ.

Σε ένα ματς, που το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε… δεύτερη μοίρα. Κι αυτό, γιατί όλα «σκεπάστηκε» στο 27:01’.

Σε όλο το γήπεδο ήταν αναμμένοι πυρσοί, ενώ σε όλη την Τούμπα ακουγόταν μονάχα: «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Παρά το «βαρύ» κλίμα που επικρατούσε, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπόρεσε να δώσει συνέχεια, στην πολύ καλή παράδοσή του, που έχει απέναντι στην ομάδα των Σερρών.

Το «απόλυτο» του Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ φορές τον Πανσερραϊκό, για όλες τις διοργανώσεις.

Αυτό που «ξεχωρίζει» είναι το πόσες φορές έχει… στραβοπατήσει. Για την ακρίβεια, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει!

Κι όμως, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ουδέποτε έχει δει τον ΠΑΟΚ να μένει στην ισοπαλία ή να χάνει από τον Πανσερραϊκό!

Δηλαδή, μιλάμε για ένα ρεκόρ 8-0-0, που ξεκίνησε από το 2023, μέχρι και σήμερα! Αρκεί, να δούμε μία-μία τις αναμετρήσεις των δύο πλευρών.

Ένα «ζευγάρι», που πάντα έχει το ίδιο αποτέλεσμα! Και προφανώς και μιλάμε για ρεκόρ του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας, είναι το κλαμπ που έχει κερδίσει τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχει «πετάξει» ούτε ένα βαθμό.