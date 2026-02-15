Ραζβάν Λουτσέσκου και Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησαν σε κάτι για τους παίκτες τους, μετά το φινάλε του ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν είχαν κάποιο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές τους, μετά τη «λευκή» ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (15/02, 0-0), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Τούμπα δεν έβγαλε κάποιον νικητή, με τους γηπεδούχους να έχουν χαμένο πέναλτι με τον Γιακουμάκη και τους φιλοξενούμενους να αγγίζουν το γκολ στο φινάλε, με τον Λούκα Γιόβιτς.

Πάντως, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους στην κάμερα της Nova, οι δύο προπονητές παρουσίασαν ένα «κοινό σημείο», αφού ήταν ευχαριστημένοι αμφότεροι από τις προσπάθειες των παικτών τους.

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε πως είναι περήφανος για όσα έκαναν οι παίκτες του, συνολικά σε αυτό το δύσκολο διάστημα και πρόγραμμα, που είχαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την άλλη πλευρά, ο Σέρβος δήλωσε ικανοποιημένος για την προσπάθεια και τη νοοτροπία των παικτών της ΑΕΚ.

«Τις τελευταίες 10 μέρες έχουμε παίξει τέσσερα ντέρμπι. Έχουμε απουσίες στο «10», ο Μεϊτέ ζορίστηκε για να παίξει ενώ έχει ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα. Ο αντίπαλος είχε φρεσκάδα, μέρες προετοιμασίας. Με αυτές τις συνθήκες για εμάς είναι περίπλοκο όλο αυτό και γι’ αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Παλεύουν, μάχονται, δεν παρατούν τίποτα.

Η ομάδα μας βρίσκεται σε μια περίοδο υπερφόρτωσης, αλλά ξεκινήσαμε με κυριαρχικό πνεύμα, με ένταση… Έπειτα χάσαμε το πέναλτι, αυτό κλόνισε κάπως την ψυχολογία μας. Συζητήσαμε αρκετά για το ματς στην ανάπαυλα, είπαμε ότι θα κρινόταν σε μια λεπτομέρεια, αν πετυχαίναμε το 1-0, τότε θα ήταν διαφορετική ιστορία… Είχαμε ευκαιρία με τον Καμαρά να το κάνουμε…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Πολύ καλή προσπάθεια συμπεριφορά και νοοτροπία. Δεν θα πω συμπεριφορά πρωταθλητή, αλλά θα πω πολύ καλή συμπεριφορά, ιδίως στα τελευταία 30 λεπτά του αγώνα.

Όταν βάζεις τον εαυτό σου σε θέση να λέει ότι σε εκτός έδρας ντέρμπι η ισοπαλία δεν είναι καλό αποτέλεσμα, τότε είναι ένα καλό μήνυμα. Ήμασταν άτυχοι, ειδικά στην ευκαιρία του Λούκα Γιόβιτς», τόνισε με τη σειρά του ο Μάρκο Νίκολιτς.