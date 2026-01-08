Το «σήριαλ» με τον Σαντίνο Αντίνο καλά κρατεί, παρά τις δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, που έκανε λόγο για συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ!

Ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν ότι είναι ενεργός με την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο! Παρά τις δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος έκανε λόγο για συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ.

Την ίδια στιγμή, νέα δημοσιεύματα από την Αργεντινή κρατούν «ζωντανή» την υπόθεσή του 20χρονου ποδοσφαιριστή! Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως το «τριφύλλι» προετοιμάζει για σήμερα (08/01) αναβαθμισμένη πρόταση προς τη Γοδόι Κρουζ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σεμπάστιαν Σρουρ, η προσφορά θα αγγίξει τα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο.

Παράλληλα, άλλο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο πρόεδρος της αργεντίνικης ομάδας δεν παρουσίασε πλήρως την πραγματική επιθυμία του ποδοσφαιριστή.

Κι αυτό, γιατί ο νεαρός εξτρέμ έχει πει σε άτομα του στενού του περιβάλλοντος πως δεν επιθυμεί τη μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ και πως βλέπει την εξέλιξη της καριέρας του στον Παναθηναϊκό.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι ποιο από όλα αυτά τα δημοσιεύματα θα βγει αληθινό, σε μία υπόθεση που όλα δείχνουν ότι θα γίνει «σήριαλ»!

💣🚨 NUESTRO ESPECIALISTA RATIFICA SU INFORMACIÓN



📲 A pesar de lo que declaro el presidente de Godoy Cruz, Cesar Merlo reafirma que Panathinaikos ofertó 7 millones por el 50% del pase de Andino. pic.twitter.com/XbPiL1UN2r — Picado TV (@picadotv_) January 8, 2026

Αναλυτικά, τι αναφέρουν στην Αργεντινή για την «υπόθεση Αντίνο»:

«Για όσους αμφέβαλλαν, και εγώ εξακολουθώ να στηρίζομαι στις πληροφορίες και τις πηγές μου. Ο Παναθηναϊκός μόλις απέστειλε την πρόταση των 7 εκατομμυρίων για το 50% του Αντίνο».

Para los que dudaban, y me sigo aferrando a mi info y a mis informantes: Panathinaikos acaba de mandar la oferta de 7 millones por el 50% de #Andino. — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026

«Ο Σαντίνο Αντινό θα παίξει στην Ελλάδα. Ο παίκτης έχει ήδη εκφράσει στον στενό του κύκλο ότι δεν θέλει να παίξει για τη Ρίβερ πέρα ​​από όσα μπορεί να πει ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ».