Nέα δεδομένα έρχονται στην «υπόθεση Σαντίνο Αντίνο», καθώς ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ έκανε λόγο για συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ!

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως είχε δουλέψει πάρα πολύ την «υπόθεση Σαντίνο Αντίνο», όμως μία νέα εξέλιξη ήρθε να «ταράξει» τα νερά.

Την ώρα, που τα ΜΜΕ της Αργεντινής έκαναν λόγο για μία μεγαλύτερη πρόταση από τη μεριά των «πράσινων», ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ έριξε τη «βόμβα».

Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Μανσούρ σε δηλώσεις του στο «ΤyC Sports» τόνισε πως η μόνο προσφορά του «τριφυλλιού» απορρίφθηκε!

Κι αυτό, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ, ώστε να υπάρξει πώληση των δικαιωμάτων του 20χρονου ποδοσφαιριστή.

Την ίδια ώρα, ανέφερε πως ουδέποτε ο νεαρός εξτρέμ τού είπε πως δεν ήθελε να παίξει στη Ρίβερ Πλέιτ. Παράλληλα, εξήγησε πως δεν υπάρχει καμία πρόταση 7.000.000 δολαρίων για το 50% του παίκτη του.

#FÚTBOL ⚽



Otro que se suma al Millonario: el Presidente de Godoy Cruz aseguró la llegada de Santino Andino a River Plate. https://t.co/0BeyDpcU9j — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 8, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Μανσούρ στο «TyCSports»:

«Καταλήξαμε σε συμφωνία με Ρίβερ, πουλάμε μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο».

«Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με τη Ρίβερ».

«Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπερδεύουν τον παίκτη».

«Δεν θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με άλλη ομάδα».

«Η μόνη προσφορά από τον Παναθηναϊκό απορρίφθηκε».

«Δεν έχουμε προθεσμία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας».

“Είναι ψευδές ότι ο Αντίνο μού είπε ότι δεν θέλει να πάει στη Ρίβερ».

«Ο Αντίνο θέλει να παίξει στη Ρίβερ».

«Δεν υπάρχει προσφορά 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% του Αντίνο».