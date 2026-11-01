Ο Κώστας Μανωλάς φιλοξενήθηκε στους Betarades, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για όλους και για όλα!

Ο Κώστας Μανωλάς μίλησε για όλους και για όλα στους Betarades, σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Θοδωρή Ρίγανη και τον Αριστοτέλη Σαββίδη.

Η ΑΕΚ που υποστήριζε από παιδί, τα χρόνια που έπαιζε απλήρωτος χωρίς να κάνει προσφυγή και η απόφαση να μετακομίσει στον Ολυμπιακό, μαζί με τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, βρίσκονται στο επίκεντρο.

Από το αξέχαστο γκολ απέναντι στην Μπαρτσελόνα μέχρι την επιστροφή στο νησί και το όραμά του για τον Πανναξιακό, ο Μανωλάς μιλά για τις στιγμές και τις επιλογές που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

Για τις οφειλές της ΑΕΚ, την επιλογή του να μην κάνει προσφυγή και τα δανεικά από τον πατέρα του:

«Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, μου χρωστούσε περίπου 70.000 ευρώ. Τα συμβόλαιά μου στην τριετία ήταν συνολικά 100.000 ευρώ: 30.000 τον έναν χρόνο, 30.000 τον δεύτερο και 40.000 τον τελευταίο. Στην τριετία που έπαιξα, ήμουν από τους λίγους – δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι – που δεν έκαναν ποτέ προσφυγή στην ΑΕΚ. Δεν τα πήρα ποτέ τα λεφτά. Εγώ, όταν έφυγα από την ΑΕΚ και πήγα στον Ολυμπιακό, χρωστούσα στον μπαμπά μου λεφτά, καθώς ζούσα με δανεικά όσο ήμουν στην ΑΕΚ.»

Για τον πραγματικό λόγο της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό:

«Έβλεπα μια ομάδα που έπαιζε στο Champions League, μια ομάδα που είχε οργάνωση κορυφαίου κλαμπ. Ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, δεν ήμουν έτοιμος να φύγω στο εξωτερικό, και έτσι πήγα στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι με έκαναν να αγαπήσω τον Ολυμπιακό πιο πολύ από όλους. Δεν πήγα για τα λεφτά, ούτε για τίποτα άλλο. Πήγα γιατί πίστευα ότι είναι το κλαμπ που θα μου έδινε αυτό ακριβώς που ήθελα για να κάνω το παραπάνω βήμα.»

Για την κόντρα του με τον Μίτσελ στον Ολυμπιακό:

«Επειδή ήμουν ένα παιδί που ίσως ήταν ο καλύτερος από όλους, προσπαθούσε να με ταπεινώσει. Αλλά εμένα δεν μπορούσες να με ταπεινώσεις απλά επειδή κάποτε έπαιζες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για να τον σεβαστώ, έπρεπε πρώτα να με σέβεται κι εκείνος. Δηλαδή, άμα δεν με σέβεσαι εσύ, γιατί να σε σεβαστώ εγώ; Τι είμαι εγώ, σκουπίδι; Και εσύ είσαι ο μάγκας;»

Για τον Άγγελο Αναστασιάδη στην Εθνική:

«Όταν υπάρχει ένας Αναστασιάδης προπονητής στην Εθνική Ελλάδος και έρχεται παραμονές του παιχνιδιού και λέει, “γι’ αυτόν που θα αφήσω σήμερα εκτός ενδεκάδας θα γίνει ντόρος αλλά επειδή με αγαπάει η Παναγιά θα κερδίσουμε 3-0″… Μας έλεγε ότι έρχονται άλλοι παίκτες από πίσω – “κάτι κιθάρες και κάτι Μπουζουκήδες” και ότι “θα μας φάνε πεθαμένα”. Γύρισα και του είπα: “Τι να φας; Ρε κόουτς, αυτός είναι ο σκοπός σου; Ήρθες εδώ για να με φας;”.»

Για τον ρόλο του σήμερα στον Πανναξιακό:

«Στην τωρινή μου ομάδα, τον Πανναξιακό, κάνω τα πάντα. Δεν είμαι εκεί μόνο ως παίκτης ή για να βοηθήσω οικονομικά. Ασχολούμαι μέχρι και με τα ρούχα της ομάδας. Αν δεν έχουμε ρούχα, θα πάω εγώ να τα φτιάξω. Δεν έχω τη νοοτροπία “είμαι ο Μανωλάς, δεν τα κάνω αυτά”. Είναι ένα δικό μου πρότζεκτ, έχω αναλάβει να το τρέξω και δεν ντρέπομαι για τίποτα. Και βρακί να χρειαστεί να μαζέψω, θα το κάνω. Δεν ντρέπομαι, το ότι λέγομαι Μανωλάς δεν μου λέει απολύτως τίποτα.»

Για την ένταση της κερκίδας και το βρίσιμο που τον «φτιάχνει»:

«Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η ένταση. Μου αρέσει να με βρίζουν από το 1ο μέχρι το 100ό λεπτό, γιατί αυτό μου δίνει δύναμη. Ας μου βρίσουν τη μάνα, το σπίτι, τον πατέρα, τον αδερφό ή τη γυναίκα. Ας βρίσουν ό,τι θέλουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Ίσα-ίσα, όλο αυτό με “φτιάχνει” και μου δίνει κίνητρο.»

Δείτε εδώ το Part 1 της συνέντευξης του Κώστα Μανωλά στους Betarades: