Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνουν αυτό ακριβώς που χρειάζεται να αλλάξει ο Ολυμπιακός.

Οι ατάκες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, δεν ήταν τυχαίες.

Ο Βάσκος τεχνικός αναζητά τρόπους για να επαναφέρει την ομάδα του στο επίπεδο που γνωρίζει πως μπορεί να φτάσει. Η «κλεψύδρα» για την «κούρσα» του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League σιγά-σιγά αδειάζει και έτσι, δεν υπάρχει πλέον πολύς χρόνος. Η αλλαγή πρέπει να είναι άμεση.

Ας δούμε, όμως, σε πρώτη φάση, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ. «Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουμε. Ξέρουμε τα λάθη που έχουμε κάνει και πρέπει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την πίστη πως είμαστε η καλύτερη ομάδα. Είμαστε, αλλά όχι στα λόγια και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε λεπτό που αγωνιζόμαστε. Αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να βρούμε ξανά, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι».

Το στοιχείο που θέλει να «επαναφέρει» ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του πριν το ντέρμπι «αιωνίων» μίλησε για το στοιχείο που θέλει να «επαναφέρει» στον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος τεχνικός του Ολυμπιακού ήταν αρκετά ξεκάθαρος. Οι παίκτες του πρέπει να βρουν και πάλι την ταυτότητά τους. Γιατί η αλήθεια είναι, πως στα τελευταία παιχνίδια δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που «σάρωσε» τα πάντα στον διάβα την περασμένη σεζόν, ούτε εκείνη που κατέκτησε το Conference League το 2024.

Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο Μεντιλίμπαρ είπε ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την αυτοπεποίθηση που συνήθιζαν να έχουν.

Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, παρατηρώντας ιδίως τα ματς των Πειραιωτών, κατά το τελευταίο δίμηνο. Η αδυναμία ευστοχίας στην τελική προσπάθεια είναι το ιδανικότερο παράδειγμα. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δημιουργούν πολλές τελικές, αλλά ελάχιστες εξ αυτών καταλήγουν στον στόχο, πόσω δε μάλλον σε γκολ. Απόρροια της έλλειψης αυτοπεποίθησης που έχουν.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται να «γυρίσει» άμεσα τον διακόπτη. Κυρίως, όμως, χρειάζεται να πιστέψει πως πράγματι μπορεί να το κάνει. Να μπει ξανά με το «μαχαίρι στα δόντια», όπως συνήθιζε να κάνει στην πλειονότητα των παιχνιδιών του. Αυτό είναι το σημείο «κλειδί», διότι όταν συμβαίνει, όλα αλλάζουν στα παιχνίδια του. Όπως έγινε και στο κλείσιμο της φετινής League Phase στο Champions League, όταν και έκανε το 3/3, για να περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ακούγεται απλό, όμως δεν είναι. Μένει να φανεί εάν ο Ολυμπιακός προλαβαίνει τους κόκκους άμμου στην κλεψύδρα…