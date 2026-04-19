Η Stoiximan Super League έχει ντέρμπι «αιωνίων». Ποιες είναι οι πιθανές ενδεκάδες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (19/04, 21:00);

Τα Play Offs της Stoiximan Super League επιστρέφουν. Και μάλιστα, με αναμετρήσεις «φωτιά» και ένα ντέρμπι «αιωνίων». Το τελευταίο που θα δούμε στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (19/04, 21:00), σε ένα ματς που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες εν όψει της συνέχειας.

Από τη μία οι «πράσινοι» θέλουν τους τρεις βαθμούς για να πλησιάσουν την πρώτη 3άδα και οι «ερυθρόλευκοι», ώστε να μείνουν «ζωντανοί» για τον τίτλο.

Ποια είναι τα «σχέδια» των Ράφα Μπενίτεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές.

Ο Αλμπάν Λαφόν θα είναι κάτω από δοκάρια, ενώ οι Τιν Γεντβάι, Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ έχουν το προβάδισμα για να παίξουν μπροστά του.

Στη μία πλευρά της άμυνας θα έχουμε τον Νταβίντε Καλάμπρια και στην άλλη τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Στα χαφ οι Πέδρο Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες όλα δείχνουν ότι θα είναι βασικοί, με τον Τάσο Μπακασέτα να διεκδικεί μία θέση.

Στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Ανδρέα Τεττέη και στις πτέρυγες τους Σαντίνο Αντίνο και Βισέντε Ταμπόρδα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια, Σάντσες (Μπακασέτας), Τεττέη, Αντίνο, Ταμπόρδα.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός θα έχει τον Κωνσταντή Τζολάκη στην εστία του. Ροντινέι και Φρανσίσκο Ορτέγκα έχουν το προβάδισμα για τα πλάγια της άμυνας, με τον Κοστίνια να διεκδικεί μία θέση.

Στα στόπερ το δίδυμο Παναγιώτης Ρέτσσος και Λορέντσο Πιρόλα δεν «σπάει». Στα χαφ οι Σαντιάγο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν με τους Ντάνι Γκαρθία και Λορέντσο Σιπιόνι να έχουν τις πιθανότητές τους.

Ζέλσον Μαρτίνς και Αντρέ Λουίζ θα είναι στα εξτρέμ, στο «10» ο Τσικίνιο, ενώ στην κορυφή θα παίξει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (Γκαρθία, Σιπιόνι), Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.