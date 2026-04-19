Ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Allwyn Arena. Ποια είναι τα σχέδια των Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/04, 18:00);

Mία μεγάλη αναμέτρηση κάνει «σέντρα» για τη 2η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (19/04, 18:00), σε ένα ματς που μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στο πρωτάθλημα. Από τη μία, η «Ένωση» έχει την ευκαιρία να «ξεφύγει» στη βαθμολογία, ενώ ο ΠΑΟΚ να την πλησιάσει. Τι «ετοιμάζουν« οι προπονητές των δύο ομάδων για τη βασική ενδεκάδα;

Για τους γηπεδούχους ο Θωμάς Στρακόσια θα είναι κάτω από την εστία. Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φελίπε Ρέλβας έχουν «κλειδώσει», ενώ Τζέιμς Πενράις και Σταύρος Πήλιος «παίζουν» για μία θέση

Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα θα είναι στον χώρο του κέντρου. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, στο άλλο ο Ρομπέρτο Περέιρα έχει προβάδισμα, ενώ Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις (Πήλιος), Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα, Γιόβιτς.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από την εστία.Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Χόρχε Σάντσες, αφού ο Τζόντζο Κένι έχει χάσει αρκετές προπονήσεις.

Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα, ενώ στα στόπερ οι Γιάννης Μιχαηλίδης και Τόμας Κεντζιόρα.

Στα χαφ στο πλευρό του Μαγκομέντ Οζντόεφ θα είναι ο Χρήστος Ζαφείρης και στο «10» ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στη μία πτέρυγα της επίθεσης θα είναι ο Τάισον και στο άλλο -πιθανότατα- ο Δημήτρης Χατσίδης, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να διεκδικεί μία θέση.

Στην κορυφή θα παίξει ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, αφού ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι στα «πιτς».

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Σάντσες, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Χατσίδης (Ζίβκοβιτς), Γερεμέγεφ.