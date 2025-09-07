Το παιχνίδι Κηφισιά – Παναθηναϊκός είναι το μοναδικό που δεν έχει οριστεί ακόμα, στην 3η αγωνιστική, εν αναμονή του γηπέδου που θα διεξαχθεί.

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, ωστόσο το Κηφισιά – Παναθηναϊκός δεν έχει αποκτήσει ακόμα ημέρα, αλλά ούτε και γήπεδο διεξαγωγής.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να λάβει χώρα την Κυριακή (14/09), ωστόσο μένει να φανεί σε ποιο γήπεδο.

Ο λόγος που δεν ορίστηκε το Κηφισιά – Παναθηναϊκός & πότε θα έχουμε την απόφαση Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ωστόσο, από τους ορισμούς «έλειπε» το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο λόγος;

Για διάφορους λόγους, τα γήπεδα εντός Αττικής, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το ματς δεν είναι διαθέσιμα.

Έτσι, η Κηφισιά έχει προτείνει ως έδρα το «AEL FC Arena», με το γήπεδο της Λάρισας να φαντάζει αυτή τη στιγμή, ως η επικρατέστερη λύση.

Η οριστική απόφαση για την μέρα και ώρα, αλλά και την έδρα της αναμέτρησης, θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τρίτη (09/09).