Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ωστόσο, από τους ορισμούς «έλειπε» το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο λόγος;

Τις τελευταίες ημέρες τα πρωταθλήματα έχουν μπει στον «πάγο», εξαιτίας των εθνικών ομάδων και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγα 24ωρα πριν την επανέναρξη της Stoiximan Super League, έγιναν γνωστές οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων της 3ης αγωνιστικής.

Ωστόσο, αν τις παρατηρήσουμε καλύτερα θα δούμε πως «λείπει» κάτι. Αυτό έχει να κάνει με τον ορισμό του Κηφισιά – Παναθηναϊκός. Η αναμέτρηση δεν έχει οριστεί ακόμα, καθώς υπάρχει «πρόβλημα» με την έδρα των γηπεδούχων.

Το Ζηρίνειο δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να έχουμε «σέντρα». Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει συμφωνία με κάποιο άλλο γήπεδο, που θα «φιλοξενεί» την ομάδα των Βορείων Προαστείων.

Η τελική απόφαση θα έρθει την Τρίτη, αφού τότε (09/09, 15:30) θα γίνει Διοικητικό Συμβούλιο, για να συζητηθεί το εν λόγω θέμα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η Stoiximan Super League:

«Δείτε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Σημειώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Super League που έχει συγκληθεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:30».