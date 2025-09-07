Ο Παναθηναϊκός προέβη σε μία αξιέπαινη κίνηση, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου, που δίνει τη δική του μάχη.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθυμίες του πραγματοποίησε ο μικρός Κωνσταντίνος, περνώντας ένα αξέχαστο πρωινό. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σπουδαία κίνηση, φέρνοντας τον νεαρό φίλο της ομάδα, στο πλευρό των αγαπημένων του ποδοσφαιριστών.

Ο μικρός φίλαθλος των «πρασίνων», που δίνει τη δική του μάχη, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί. Εκεί, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προπόνηση του «τριφυλλιού» και κυρίως, να γνωρίσει από κοντά τους αγαπημένους του παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός τον υποδέχτηκε με αγάπη, χαρίζοντάς του μια φανέλα με το όνομά του και το νούμερο «13». Ο προπονητής τερματοφυλάκων, Γιώργος Μουντάκης, του δώρισε μάλιστα ένα ζευγάρι γάντια, ενώ ο Τετέ υπέγραψε για εκείνον μια μπάλα και τη φανέλα του.

Ο λόγος που δεν ορίστηκε το Κηφισιά – Παναθηναϊκός & πότε θα έχουμε την απόφαση Γνωστές έγιναν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ωστόσο, από τους ορισμούς «έλειπε» το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο λόγος;

Έπειτα, ο Τζούρισιτς του χάρισε ένα καπέλο του συλλόγου, ενώ ο Καλάμπρια υπέγραψε την εμφάνιση που είχαν χαρίσει στον Κωνσταντίνο οι «πράσινοι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μικρός Κωνσταντίνος παρέλαβε και μία υπογεγραμμένη φανέλα του αγαπημένου του παίκτη, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλέον μετακόμισε στην Πορτογαλία και θα αγωνίζεται με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Παναθηναϊκός, στην ανάρτησή του: «Ο μικρός Κωνσταντίνος, που δίνει τη δική του γενναία μάχη, πραγματοποίησε το όνειρό του να βρεθεί δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Η αγάπη για το Τριφύλλι ενώνει, δίνει δύναμη και ελπίδα».

Δείτε το βίντεο με την σπουδαία κίνηση του Παναθηναϊκού: