Ο Ολυμπιακός «έριξε» πολλά λεφτά, για τις προσθήκες των Μάριους Μουαντιλμαντζί και Αρμάντο Γκονσάλες, αλλά άλλος επιθετικός παραμένει ο πιο «ακριβός»!

Ο Ολυμπιακός έδωσε «μάχη» με τον χρόνο και μπόρεσε να «κλείσει» ακόμα έναν παίκτη, για την επίθεσή του.

Μετά τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί οι Πειραιώτες είχαν βγει στην αγορά, για να πάρουν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή.

Τα πεπραγμένα του Μάριους Μουαντιλμαντζί πριν τον Ολυμπιακό Ο Ολυμπιακός καταλήγει στον Μάριους Μουαντιλμαντζί για την ενίσχυση στην επίθεση. Οι αριθμοί του υψηλόσωμου επιθετικού.

Τελικά, ο «εκλεκτός» ήταν ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τη Σαμσουνσπόρ.

Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους ένα τεράστιο ποσό.

Όπως αναφέρει το Transfermarkt οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια στα 7.000.000 ευρώ. Σε μία αρκετά «τσουχτερή» τιμή για τα ελληνικά δεδομένα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι ανάλογο μέσα στο καλοκαίρι.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός απέκτησε και τον Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας.

Για να γίνει το «υπερατλαντικό» ταξίδι οι Πειραιώτες έβγαλαν από τα ταμεία τους συνολικά 8.600.000 ευρώ! Αυτή μάλιστα ήταν και η τρίτη πιο δαπανηρή μεταγραφή στο «παζάρι» του καλοκαιριού, πίσω από τους Γκουστάβο Πουέρτα και Νταβίντ Κάρμο.

Teşekkürler Marius Mouandilmadji…



Atatürklü Arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsınla taraftarlarımızın sevgilisi oldun.



Süper Lig'e yükseldiğimiz 2023-24 sezonunda kulübümüze katıldın, ikinci sezonunda Avrupa'nın kapılarını aralayan… pic.twitter.com/Bbps1Bfa1Q — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) September 16, 2026

Με τον δεύτερο να παίρνει μεταγραφή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που ανήκει στο ίδιο «γκρουπ» με την ελληνική ομάδα.

Ακόμα και αν δαπανήθηκαν πολλά χρήματα για τη θέση του σέντερ φορ, ούτε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, ούτε ο Αρμάντο Γκονσάλες «έπιασε» κορυφή!

❤️🇬🇷 Olympiacos fans already love Hormiga.



Fans gathered to ask Armando Gonzalez for autographs and photos after his masterclass in the last match.



The Mexican striker delivered his 5th goal contribution in just two starts in Europe. 🔥👏🏼 pic.twitter.com/VUHGZKvRtL — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 11, 2026

Ο πιο «ακριβός» επιθετικός στην ιστορία του Ολυμπιακού

Η πιο ακριβή μεταγραφή κεντρικού επιθετικού για τον Ολυμπιακό είναι «τοποθετημένη» το καλοκαίρι του 2008.

Τότε, οι Πειραιώτες «κλείδωσαν» τη μεταγραφή του Ντιόγκο έναντι 9.000.000 ευρώ από την Πορτουγκέσα!

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής πρόλαβε να παίξει συνολικά 78 ματς με 23 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μπορεί να έχουν περάσει 18 χρόνια, να έχουν «πέσει» πολλά χρήματα στο τραπέζι, αλλά ούτε φέτος «έσπασε» αυτό το ρεκόρ για τον Ολυμπιακό!

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