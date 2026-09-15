Ο Ολυμπιακός καταλήγει στον Μάριους Μουαντιλμαντζί για την ενίσχυση στην επίθεση. Οι αριθμοί του υψηλόσωμου επιθετικού.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί αποτελεί τον «εκλεκτό» του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στον επιθετικό του τομέα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την Τουρκία, οι Πειραιώτες προχωρούν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ώστε να ενσωματώσουν άμεσα στο ρόστερ τους τον υψηλόσωμο σέντερ φορ, ο οποίος έχει ύψος στα 190 εκατοστά.

Ο 28χρονος επιθετικός, που είναι διεθνής με το Τσαντ, βρίσκεται στη Σάμσουνσπόρ από το καλοκαίρι του 2023, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, βάσει Transfermarkt, φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, κατά την παρουσία του στην ομάδα της Σαμσούντας, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί έχει αγωνιστεί σε 119 παιχνίδια και έχει σημειώσει 44 γκολ, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 13 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η καλύτερή του αγωνιστική περίοδος με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ ήταν με διαφορά η περσινή. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, ο Μάριους Μουαντιλμαντζί πέτυχε 23 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ, στα 52 παιχνίδια που αγωνίστηκε σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον, ετοιμάζεται να «πιάσει» Λιμάνι και να ενισχύσει την επίθεση του Ολυμπιακού, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.