Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο παίκτης-κλειδί στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έχοντας μία «μαγική» εμφάνιση απέναντι στον Άρη (13/09, 2-0).

Το πρώτο ντέρμπι Θεσσαλονίκης για τη νέα σεζόν είχε «ασπρόμαυρο χρώμα». Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 2-0 (13/09) στην Τούμπα και πήρε μία βαθμολογική «ανάσα».

Σε μία αναμέτρηση που είδε τον Σερίφ Εντιαγέ και τον Γίρι Παβλένκα να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ωστόσο, όλα μπορεί να ήταν διαφορετικά, αν δεν υπήρχε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Λίσι μίλησε για το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη Ασπρόμαυρο «βάφτηκε» το ντέρμπι Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει με 2-0 τον Άρη (13/09) και τον Αλέσιο Λίσι να μιλάει για το «κλειδί» της νίκης.

Ο Σέρβος εξτρέμ ήταν ο παίκτης-κλειδί για την ομάδα του, καθώς πραγματοποίησε μία «μαγική» εμφάνιση, με τα στατιστικά να «μιλούν» από μόνα τους.

Όμως, να μην είναι αρκετά, για να δείξουν και όσα δεν «φάνηκαν» στην αναμέτρηση.

Η εμφάνιση-όνειρο του Ζίβκοβιτς και όσα δεν «φάνηκαν»

Αρχικά, σύμφωνα με το Sofascore, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «μάζεψε» 7.9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και ήταν πίσω μόνο από τον Γίρι Παβλένκα.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σε συνολικά 81 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο είχε 61 επαφές, με 75% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του (27/36).

Μάλιστα, δύο εξ αυτών «μεταφράστηκαν» και σε πάσες-κλειδιά. Από εκεί και πέρα, είχε 3/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ ήταν αρκετά βοηθητικός και στο αμυντικό κομμάτι.

Είχε δύο επανακτήσεις της μπάλας, τρεις «παρεμβάσεις», αλλά και 6/17 κερδισμένες μονομαχίες. Φυσικά, από το «παλμαρέ» του ξεχώρισε το γκολ του, καθώς μία τελική του βρήκε στόχο, ενώ η άλλη πήγε στο δοκάρι.

Όμως, έκανε και πολλά άλλα πράγματα που δεν «φάνηκαν». Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν… παντού, με τον «χάρτη» του στο ματς να το αποδεικνύει.

Ο Σέρβος εξτρέμ «κάλυψε» -σχεδόν- όλα τα μέρη του γηπέδου που είχε διαθέσιμα στον αγωνιστικό χώρο.

Σε ένα masterclass του, που έδειξε πως στην καλή του μέρα, μπορεί να κάνει «χαρούμενο» τον Αλέσιο Λίσι και τον ΠΑΟΚ.

Ο «χάρτης» του Αντρίγια Ζίβκοβιτς κόντρα στον Άρη: