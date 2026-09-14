Η ΑΕΚ «πέταξε» κι άλλους βαθμούς μακριά από το «σπίτι» της, με τους τελευταίους επτά μήνες να είναι… ζόρικοι για την «Ένωση» έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στην Τρίπολη, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το τελικό 1-1 (13/09), με τον Asteras AKTOR έχει αναγκάσει την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να «βλέπει» την κορυφή από το -4 και τον Παναθηναϊκό.

Τι είναι αυτό που «πληγώνει» την «Ένωση» στο φετινό πρωτάθλημα; Οι εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Κι αυτό, γιατί και αν στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «απόλυτη», στα δύο ματς που έχει παίξει μακριά από το «σπίτι» της έχει «πετάξει» τέσσερις βαθμούς.

Η αρχή έγινε με την Κηφισιά (30/08, 1-1), για να έρθει ο Asteras AKTOR (13/09, 1-1) και να δώσει συνέχεια σε ένα σερί που η ΑΕΚ θέλει να «ξεχάσει».

Μπορεί την περασμένη σεζόν να κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όμως, έδειξε ότι έχει μεγάλη δυσκολία στο να πάρει «τρίποντα», μακριά από την Allwyn Arena.

Οι επτά μήνες που έμειναν με ένα «διπλό»

Η «αφετηρία» μας θα είναι στις 15 Φλεβάρη, όταν και η «Ένωση» έδινε το ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Το τελικό σκορ 0-0, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να «ξεκολλήσουν». Έκτοτε, ακολούθησαν οι αναμετρήσεις με Βόλο, Ατρόμητο, αλλά και τα ματς των Play Offs.

Η ελληνική λέξη που ο Νίκολιτς επανέλαβε πολλές φορές, μετά το Βόλος-ΑΕΚ Κατά τη συνέντευξη Τύπου, μετά το Βόλος-ΑΕΚ (01/03, 2-2), ο Μάρκο Νίκολιτς επανέλαβε πολλές φορές μία λέξη και μάλιστα, στα ελληνικά.

Δηλαδή, συνολικά έξι ματς από τα οποία η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετράει μόλις ένα «τρίποντο». Αυτό είχε συμβεί στην 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στις 5 Απρίλη οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 1-0, χάρη στο τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Αυτό είναι και το μοναδικό «τρίποντο» εκτός έδρα που έχει η ΑΕΚ, μακριά από το «σπίτι» της από τις 15 Φλεβάρη και έπειτα, σε μία συνθήκη που σίγουρα ο προπονητής της θα ήθελε να αλλάξει.