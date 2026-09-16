Αποκτήσεις «τέλος» για τις ελληνικές ομάδες, αλλά υπάρχει ένα μικρό «παραθυράκι», με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές.

Αποκτήσεις ποδοσφαιριστών «τέλος» για τις ελληνικές ομάδες.

Όπως είχε γίνει εδώ και αρκετό καιρό η 15η Σεπτεμβρίου ήταν και η τελευταία μέρα, ώστε να έχουμε «μετακινήσεις» σε ομάδες της χώρας μας.

Μία εξ αυτών ήταν και η μεταγραφή του Μάριους Μουαντιλμαντζί, όπου από τη Σαμσουνσπόρ πήγε στον Ολυμπιακό.

Πλέον, όποιο κλαμπ από την Ελλάδα θέλει να προχωρήσει σε απόκτηση ποδοσφαιριστή μπορεί να το κάνει, αλλά με έναν «αστερίσκο».

Από εδώ και πέρα, μόνο οι ελεύθεροι παίκτες θα μπορούν να ετοιμάσουν «βαλίτσες» για τη χώρα μας. Καταλυτική ημερομηνία θα είναι η 29η Σεπτεμβρίου.

Παρ’ όλα αυτά, εδώ υπάρχει και κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Ένας παίκτης, για να μπορεί να πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος, θα πρέπει να έχει αποδεσμευτεί από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Αν έχει λύσει το συμβόλαιό του έπειτα από τότε δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία με ένα ενδιαφερόμενο κλαμπ. Φυσικά, και εδώ υπάρχουν μικρά «παραθυράκια» για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχει προσφυγή.

Πότε θα μπορούν ξανά οι ελληνικές ομάδες να πάρουν ποδοσφαιριστές, με μορφή μεταγραφής;

Όπως έχει γίνει γνωστό το επόμενο «παζάρι» θα είναι ανοιχτό από τις 2 Γενάρη του 2027 έως και τις 5 Φλεβάρη για «μετακινήσεις» με χρηματικό αντάλλαγμα.

Βέβαια, και εδώ θα υπάρξει μία «παράταση» για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσεις από τις 6 Φλεβάρη έως και τις 15 του ίδιου μήνα.